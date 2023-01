Cosa è successo tra Stefano e Valentina dopo la partecipazione a C'è posta per te 2023? La loro storia è stata una delle più discusse e chiacchierate della prima puntata di questa nuova edizione, che ha subito appassionato una media di quasi cinque milioni di spettatori.

Valentina aveva chiesto aiuto alla trasmissione per recuperare il rapporto col marito Stefano dopo un tradimento. In studio, però, sono venuti fuori degli episodi legati alla loro vita di coppia, che avevano fatto storcere il naso sui social.

In tanti hanno accusato Stefano di essere una "persona violenta", tanto che Valentina ha scelto di rompere il silenzio ed ha preso le difese del padre dei suoi figli.

La storia di Stefano e Valentina infiamma il pubblico di C'è posta per te 2023

La storia tra Stefano e Valentina ha tenuto banco nel corso della prima puntata di C'è Posta per te 2023.

La donna si è rivolta alla trasmissione del sabato sera di Canale 5 per ottenere il perdono di suo marito, rea di averlo tradito con un altro uomo.

In un primo momento Stefano non è apparso per niente convinto nel voler perdonare sua moglie, poi però ha cambiato idea e, complice anche l'intervento della conduttrice, ha scelto di aprire la busta.

Valentina rompe il silenzio su Stefano dopo l'ospitata a C'è posta per te 2023

Tuttavia il racconto della loro storia in studio ha scatenato accese polemiche e discussioni sul web.

Durante l'appuntamento con C'è posta per te è venuto fuori che Stefano non avrebbe trattato sempre con i guanti bianchi sua moglie, così come ha poi ammesso lui stesso in studio, prendendosi le sue colpe.

In rete, però, l'uomo è stato subito bollato come "uomo violento", accuse che hanno spinto Valentina a prendere la parola e a rompere il silenzio sui social, dove ha spezzato una lancia in difesa del suo uomo.

'Non è un orco, non sono vittima di abusi': la verità di Valentina dopo C'è posta per te

"Lo ha confermato anche lui che ci sono stati degli errori da parte sua. Però da qui a dire che è un mostro, un orco, un uomo di m... e che io sono vittima di abusi no, mi dispiace", ha scritto Valentina rispondendo alle accuse di coloro che hanno puntato il dito contro Stefano sul web.

"È facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto", ha scritto poi la ragazza contro chi ha dato giudizi affrettati nei confronti del padre dei suoi tre figli.

"Ognuno di noi ha qualche difetto, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono, non conoscendoti tu non lo sei", ha aggiunto ancora Valentina sui social, confermando di fatto che tra lei e suo marito è tornato di nuovo il sereno dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi.