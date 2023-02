La morte inaspettata di Maurizio Costanzo avrebbe lasciato senza parole sua moglie Maria De Filippi. È quanto viene riportato sulle pagine del "Corriere della Sera", dove emerge che la conduttrice televisiva non si sarebbe aspettata di ricevere la triste notizia.

Il giornalista è venuto a mancare all'età di 84 anni dopo che, da qualche tempo, era ricoverato in una clinica della Capitale, in seguito a un piccolo intervento.

Il silenzio di Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo

Nel dettaglio, la notizia della morte di Maurizio Costanzo ha colto di sorpresa tutti gli esponenti del mondo dello spettacolo e della televisione italiana.

Ieri, 24 febbraio, poco dopo le 13:00 è stato l'ufficio stampa del giornalista a diramare il triste annuncio: da quel momento in poi, i social e il web, si sono stretti intorno al dolore della famiglia Costanzo-De Filippi.

La moglie del giornalista ha preferito non rompere il silenzio e, in queste ore, non ha diramato alcun comunicato stampa ufficiale.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal "Corriere della Sera", la notizia della morte di Maurizio Costanzo si sarebbe abbattuta come un vero e proprio "fulmine a ciel sereno" sulla sua vita.

'Molto provata, basita', la reazione di Maria dopo la morte del suo amato Maurizio Costanzo

"Molto provata, scioccata, basita. Maria De Filippi è stata colta di sorpresa dalla morte di Maurizio Costanzo", rivela il Corriere parlando della conduttrice che ha perso il grande amore della sua vita, con il quale ha condiviso 33 anni di vita insieme.

"Non se lo aspettava, non c'erano avvisaglie", scrive ancora il quotidiano aggiungendo che da qualche tempo Costanzo di trovava ricoverato in una clinica ma per un piccolo intervento, dovuto a un "problemino fastidioso ma non grave".

Da quando il conduttore si trovava ricoverato in clinica, Maria De Filippi lo andava a trovare ogni giorno: mattina e sera, prima e dopo il lavoro.

Cambio programmazione Mediaset: sospese le trasmissioni di Maria De Filippi

Uno choc per la conduttrice che, in questi giorni, non sarà presente sulle reti Mediaset con i consueti appuntamenti legati alle sue seguitissime trasmissioni.

Questo sabato 25 febbraio, salta l'appuntamento con C'è posta per te in prime time: al posto del people show andrà in onda una serata speciale dedicata a Maurizio Costanzo, con la messa in onda di una serie di interviste realizzate per il Costanzo Show.

Domenica 26 febbraio salterà anche l'appuntamento con il pomeridiano di Amici 22: al posto del talent show di Maria De Filippi, ci sarà spazio per la messa in onda della soap Beautiful e Terra Amara.