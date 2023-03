A Carovigno, un paese di circa 16 mila abitanti, in provincia di Brindisi, si è verificato un episodio che ha fatto sobbalzare il cuore di tutti e la notizia di cronaca ha fatto il giro del web. Un bambino di meno di tre anni è uscito dalla sua casa nel cuore della notte, in pigiama e senza scarpe, avventurandosi per le strade del quartiere ed è stato solo grazie a un autotrasportatore di passaggio che ha allertato le forze dell'ordine che la situazione si è prontamente risolta. In poche ore i carabinieri hanno rintracciato la casa del bambino e lo hanno affidato alle cure della madre.

Carovigno, bambino vagava da solo nella notte per le strade della cittadina

Un bambino di meno di tre anni è stato visto da solo in strada a Carovigno, in provincia di Brindisi, nella notte tra il 23 e il 24 marzo da un camionista di passaggio che non ha perso tempo e ha subito comunicato l'insolito avvistamento al 112. Il bambino camminava senza scarpe e in pigiama su Largo Machiavelli, intorno alle 4.30 del mattino e ha colpito l'attenzione dell'autotrasportatore che non ha esitato neanche un istante ad intervenire per evitare il peggio. Dopo l'allarme, sono intervenuti sul posto i carabinieri e hanno affidato il bambino alle cure del 118 per accertarsi che non avesse subito dei danni alla salute durante la notte.

I carabinieri hanno intrattenuto il piccolo con giochi improvvisati

A Carovigno un bambino si è reso protagonista di una storia che ha colpito tutta la comunità, allontanandosi dalla sua casa in piena notte, mentre i genitori dormivano, e vagando scalzo e in pigiama per le strade della cittadina. Dopo aver accertato le buone condizioni fisiche del piccolo, i carabinieri lo hanno preso temporaneamente in custodia presso la caserma di Carovigno, provando ad intrattenerlo con dei giocattoli improvvisati e dei canali televisivi per bambini.

Nel frattempo, le forze dell'ordine con l'aiuto dei carabinieri della compagnia della vicina San Vito dei Normanni, hanno avviato le ricerche per rintracciare l'abitazione del bambino.

La madre ha riabbracciato suo figlio dopo poche ore grazie all'intervento dei carabinieri

Dopo un paio d'ore di indagini per le strade di Carovigno, casa per casa, concentrandosi sulla zone del ritrovamento, i carabinieri sono riusciti a risalire all'indirizzo del bambino e a rintracciare la madre che finalmente ha potuto riabbracciare il suo bambino.

Secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, il bambino avrebbe aperto la porta della sua abitazione con facilità perché non era chiusa con la mandata e si sarebbe allontanato autonomamente. La notizia ha destato grande preoccupazione nella comunità, ma ha anche dimostrato l'importanza delle segnalazioni che sono fondamentali per risolvere delle situazioni di emergenza.