Le urla disperate e le richieste d’aiuto hanno messo in allerta i vicini di casa che, lo scorso lunedì, preoccupati, hanno telefonato alla centrale operativa del 113 per chiedere il loro intervento. In pochi minuti, in un piccolo appartamento del centro storico di Sassari, sono arrivati gli agenti di polizia della Squadra volanti della questura di Sassari che si sono trovati di fronte ad una giovane donna spaventatissima, con una ferita da arma da taglio alla mano e numerosi lividi sul viso. Insieme a lei il suo bambino, anche lui spaventatissimo.

La cronaca è semplice: dalle prime indagini sembrerebbe che la donna sia stata minacciata e colpita con violenza dal suo ex compagno sassarese di 24 anni, padre del bambino che è stato arrestato con le pesanti accuse di lesioni personali nei confronti dei familiari e anche maltrattamenti. Il giovane, dopo tutte le formalità di rito, è stato accompagnato in una cella del carcere sassarese di Bancali, in attesa di essere nuovamente ascoltato dagli inquirenti.

Un'aggressione immotivata

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 24enne si sarebbe presentato nella casa della ex compagna con la scusa di voler portare il figlio minore a fare una passeggiata. La donna gli avrebbe detto di passare più tardi perché il bambino doveva ancora mangiare.

Da qui sarebbe nata una violenta discussione, scaturita nelle violenze. Infatti di fronte all’opposizione della donna il 24enne, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe reagito in maniera violenta. Colpendo la donna mentre aveva il figlio in braccio. L’uomo avrebbe più volte strattonato la ex partner che, in tutti i modi, ha tentato di difendere il bambino dalla violenza del padre.

Nonostante tutto l’uomo, probabilmente con una lama a seghetto, sarebbe riuscito a ferire la donna alla mano. A questo punto le urla d’aiuto della donna hanno allertato i vicini che, immediatamente, hanno contattato le forze dell’ordine.

L’arrivo della polizia

Le richieste di aiuto sono state immediatamente prese in carico dalla stazione centrale della polizia che, in pochi minuti, ha inviato una pattuglia nel centro storico di Sassari.

Qui gli agenti hanno immediatamente soccorso la donna che piangeva e perdeva sangue dalla mano. La donna avrebbe raccontato agli agenti di essere stata aggredita dall’ex compagno perché, non avendolo ancora fatto mangiare, gli avrebbe chiesto di aspettare un po’ prima di portare il bambino a passeggio. A questo punto, secondo la ricostruzione della polizia, il 24enne avrebbe colpito ripetutamente e con violenza la ex che teneva in braccio il loro bambino. Importantissima in questa occasione – assicurano gli inquirenti – è stata la segnalazione dei vicini di casa che hanno evitato il peggio.