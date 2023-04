Un incidente aereo è costato la vita a due persone e una delle vittime è Alessio Ghersi di 34 anni, capitano delle Frecce Tricolori di Domodossola e a perdere la vita è stato anche un suo parente che era con lui. Il fatto di cronaca è avvenuto il 29 aprile nella zona di Lusevera in Friuli Venezia Giulia.

Il capitano Alessio Ghersi ha perso la vita in un incidente aereo

Alessio Ghersi, capitano delle Frecce Tricolori di Domodossola, ha perso la vita in un incidente aereo ieri, 29 aprile. A bordo dell'ultraleggero con lui c'era anche un parente di sua moglie, Sante Ciaccia, originario di Monopoli e residente a Milano.

L'aereo era decollato da Campoformido, in Friuli Venezia Giulia, intorno alle 18.30 e poco dopo si è verificato il tragico incidente. I due parenti avevano deciso di trascorrere qualche minuti a bordo dell'ultraleggero per ammirare il paesaggio montano.

L'ultraleggero, in fiamme, è precipitato in una zona boschiva

Secondo le prime ricostruzioni, Alessio Ghersi aveva deciso di sorvolare il paesaggio montano con il suo parente arrivato in Friuli per assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori che ci sarebbe stato in occasione del 1° maggio. Poco dopo il decollo, alcuni testimoni hanno visto una nuvola di fumo da terra e l'aereo è precipitato in una zona boschiva, avvolto dalle fiamme. L'allarme è stato lanciato immediatamente e i soccorritori sono intervenuti subito.

Da Mestre, è stato inviato un elicottero dei vigili del fuoco e anche la Sores Fvg ha inviato sul posto un veicolo sanitario con un'ambulanza. I soccorritori hanno allestito un campo base, poiché la zona in cui è caduto l'ultraleggero è impervia e ricoperta di vegetazione, ma non c'è stato nulla da fare per il pilota e l'altra vittima.

L'Aeronautica Militale si stringe attorno al dolore dei familiari delle vittime

Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due occupanti. Il riconoscimento delle vittime è avvenuto in tarda serata. Il capitano Alessio Ghersi aveva iniziato la sua carriera nell'Aeronautica Militare nel 2007 e dopo le scuole di volo aveva conseguito la qualifica di pilota combat ready al quarto stormo di Grosseto.

Successivamente, era stato selezionato per far parte delle Frecce Tricolori e domani, 1° maggio, a Rivolto, ci sarebbe stata per lui la conclusione del periodo di addestramento. Il tradizionale evento delle Frecce Tricolori in vista dell'avvio della stagione acrobatica è stato annullato. Nell'apprendere la tragica notizia, l'Aeronautica Militare si è stretta attorno al dolore dei famigliari del giovane capitano che lascia la moglie e i due figli.