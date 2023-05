Un giovane di 23 anni ha perso la vita in Calabria, in provincia di Cosenza, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Sono rimaste coinvolte due autovetture e altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate tutte in ospedale per ricevere tutte le cure del caso.

Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Intanto vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e rimosso i mezzi rimasti incidentati.

Calabria, grave incidente stradale: perde la vita un giovane di 23 anni

Non è stato ancora reso noto il nome del giovane di 23 anni che intorno alle ore 20 di questo lunedì 1° maggio è rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi in provincia di Cosenza, in contrada Mangacastagna, al confine tra i comuni di San Marco Argentano e quello di Mongrassano.

Da quanto emerso nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture: una Mercedes Classe C e una Ford Fiesta, che - per cause ancora tutte in corso di chiarimento da parte delle forze dell'ordine - si sono scontrate. A bordo della Ford Fiesta stava viaggiando il 23enne che ha avuto la peggio. Il giovane è infatti deceduto sul colpo e ogni tentativo effettuato da parte dei sanitari per rianimarlo è risultato essere inutile.

Altre quattro persone sono rimaste ferite

A causa del violento impatto le altre quattro persone che si trovavano all'interno delle autovetture sono rimaste ferite. Sul luogo è stato necessario l'intervento di diverse ambulanze del 118 per poterle trasportare velocemente presso l'ospedale Annunziata di Cosenza, dove sono state ricoverate per ricevere le cure del caso.

Non sono attualmente note le loro condizioni di salute.

Oltre al personale sanitario si sono recati anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Rende che ha messo in sicurezza il sito e le vetture. I pompieri hanno dovuto lavorare duramente anche per estrarre i feriti rimasti intrappolati all'interno dei veicoli.

Sul luogo del sinistro sono giunti inoltre i carabinieri della compagnia di Mongrassano per effettuare tutti i rilievi di rito, in modo tale da ricostruire al meglio la dinamica di quanto si è verificato.

Il medico legale ha effettuato invece i primi rilievi sul corpo.

Sgomento e incredulità fra gli amici e i conoscenti della giovane vittima, che in queste ore si stanno stringendo intorno al dolore dei familiari. Nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori dettagli di quanto si è verificato.