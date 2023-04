Il gip originario di Cosenza in Calabria in servizio presso il tribunale di Latina Giorgia Castriota è stato tratto agli arresti nelle prime ore della mattinata del 20 aprile: il reato configurato, secondo gli inquirenti del tribunale di Perugia, è quello di corruzione.

L'inchiesta è stata condotta della Guardia di Finanza di Perugia dopo la denuncia di un imprenditore

Tutto nasce da una indagine condotta dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Perugia, scaturita da una denuncia sporta da un imprenditore rappresentante legale di alcune società operanti nel comparto della logistica.

Queste società sono finite sotto sequestro nei mesi scorsi, attraverso il lavoro svolto dalla stessa Castriota, per dei reati di tipo tributario.

L'imprenditore, a sua volta, ha però deciso di querelare il magistrato per condotta non confacente con il suo ruolo. Gli inquirenti si sono messi subito al lavoro per raccogliere tutti gli elementi necessari a corroborare la fondatezza delle accuse, ne è emerso un quadro pesante che ha condotto al procedimento di fermo giudiziario nei confronti del magistrato calabrese, finita in manette insieme ai collaboratori del suo ufficio Silvano Ferraro, anche lui in carcere, e Stefania Vitto, agli arresti domiciliari. Dalle accuse formulate si evince come i tre siano accusati di corruzione, abuso di ufficio e induzione a dare o promettere utilità.

Decisive al momento le intercettazioni operate dagli inquirenti

Gli investigatori si sono avvalsi dello strumento delle intercettazioni per raccogliere tutti gli indizi utili intravedendo un “chiaro quadro di accordo corruttivo e di vendita della funzione”, come si legge nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Perugia.

I magistrati hanno evidenziato, nella loro relazione, che il magistrato in forza nel tribunale pontino avrebbe 'sistematicamente' percepito, per mettere fine alla querelle giudiziaria contro l'imprenditore, dei compensi in denaro che il gip avrebbe a sua volta liquidato a consulenti a lei collegati. Non solo: risulterebbe, sempre dal dossier dei magistrati umbri, che la giudice cosentina abbia con lo stesso meccanismo ottenuto anche dei gioielli, orologi, viaggi ed anche un abbonamento per lo stadio Olimpico.

I procuratori incaricati, nel frattempo, hanno dato il via alle perquisizioni dell'ufficio dove lavora l'inquisita, il tutto per raccogliere delle ulteriori prove. Dalla procura del capoluogo umbro, intanto, il procuratore generale Raffaele Cantone, già magistrato dell'Anticorruzione a livello nazionale, ha fatto sapere che per il momento ci sono solo “dei gravi indizi di colpevolezza e non certo prove di responsabilità”.

La partita è solo all'inizio ecco che nei prossimi giorni gli accusati, attraverso l'azione dei rispettivi legali, potranno raccogliere e fornire tutti gli elementi utili alla propria difesa.