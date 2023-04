Diego Tavani, ex cavaliere di Uomini e Donne, nelle scorse ore ha avuto un incidente stradale: lo ha comunicato lui stesso in una stories pubblicata su Instagram nella tarda serata di sabato 8 aprile.

Il 43enne romano non ha fornito particolari dettagli sulla dinamica di quanto accaduto né sul luogo in cui è successo il fatto, non spiegando neppure il mezzo di trasporto su cui viaggiava, né se siano rimaste coinvolte o meno terze persone.

Le parole sui social di Diego Tavani dopo l'incidente stradale

Il romano Diego Tavani ha avuto un incidente stradale.

Su Instagram, in una stories, l'ex cavaliere di Uomini e Donne ha fatto un breve riassunto di quanto accaduto: "Due fari, lo stritolo delle gomme, un rumore forte, il buio. E poi il miracolo: guardi su e capisci che qualcuno ti ha salvato". Poi Tavani ha concluso: "Grazie vita, perché a parte i dolori che sento addosso, ancora posso vedere mio figlio crescere".

Dalle parole del 43enne non è chiaro come siano andate precisamente le cose, né se nell'incidente siano state coinvolte terze persone. Il romano si è limitato a raccontare la propria esperienza negativa, lasciando trasparire il grande spavento che ha provato. Non è escluso che nelle prossime ore, il diretto interessato decida di chiarire in modo più preciso cosa sia accaduto precisamente.

Chi è Diego Tavani: ex protagonista di Uomini e Donne

Nato a Roma nel 1979, Diego Tavani ha un passato come calciatore, mentre ora da qualche anno lavora in un bar della capitale. Ha un figlio di nome Leonardo, nato da una relazione ormai finita da diversi anni.

Diego Tavani si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo per avere preso parte a Uomini e Donne in veste di cavaliere.

Il 43enne romano nella primavera del 2022 aveva lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme ad Aneta Buchtova. La liasion fra i due era andata avanti per circa nove mesi, fino a quando Diego ha deciso di chiedere una pausa di riflessione all'ex dama di Uomini e Donne. La fine della love story era poi stata annunciata dalla stessa Aneta lo scorso dicembre tramite una stories su Instagram: "La mia storia con Diego è giunta al termine".

Prima di lasciare il programma con Buchtova, Diego aveva avuto una frequentazione anche con Ida Platano: ma nel momento in cui la coppia sarebbe dovuta uscire insieme, il cavaliere aveva risposto "no". Non è noto se in questo momento Tavani sia single o meno.