Una giovane donna di 37 anni è deceduta mentre si trovava all'interno di un bar in Calabria dopo un improvviso malore. La donna nel 2011 aveva partecipato al programma televisivo di Canale 5 "Grande Fratello".

Nel locale si sono recati tempestivamente i sanitari del 118 che hanno cercato di stabilizzarla e trasportarla in ospedale, dove pochi minuti dopo il suo arrivo è deceduta. Al momento non è chiaro quale sia la causa del decesso e gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza.

Calabria, l'ex gieffina Monica Sirianni perde la vita a causa di un malore in un bar

Nella serata di ieri venerdì 5 maggio all'interno di un bar della cittadina di Soveria Mannelli, nel catanzarese, è deceduta a 37 anni Monica Sirianni. La donna era nota per aver partecipato come concorrente al programma televisivo Grande Fratello nel 2011.

La giovane si è sentita male mentre si trovava in compagnia di alcuni amici: le persone presenti nel locale hanno immediatamente capito che la situazione era molto seria e hanno subito chiamato i sanitari del 118, i quali si sono recati velocemente sul posto.

I sanitari hanno tentato di fare il possibile per rianimarla, ma le sue condizioni di salute sono subito sembrate essere disperate e per questo motivo è stata trasferita in codice rosso presso l'ospedale di Soveria Manelli.

Il personale medico ha tentato di fare il possibile per poterla salvare, ma non c'è stato nulla da fare e ne hanno quindi constato solo l'avvenuto decesso. Al momento non è chiaro come mai la donna abbia avuto il malore e le forze dell'ordine sono a lavoro per poter ricostruire al meglio quanto accaduto.

La 37enne era figlia di emigranti calabresi trasferitesi nella città di Sidney, in Australia, dove era nata, ma era originaria di Soveria Mannelli, e proprio nella località calabrese si trovava in questi giorni.

La sua partecipazione al Grande Fratello

Sirianni aveva 25 anni quando a fine 2011 partecipò come concorrente al Grande Fratello 12, restando nella casa del reality di Canale 5 per quasi un mese. Dopo questa esperienza in tv aveva però deciso di cambiare vita, allontanandosi dallo spettacolo e dal mondo televisivo. Da anni svolgeva la professione di insegnante di inglese.

La notizia del suo decesso ha scosso la piccola comunità di Soveria che in queste ore si sta stringendo al dolore dei familiari: sono molti gli attestati di stima e di vicinanza che si stanno infatti susseguendo sui social network da parte dei tanti conoscenti.