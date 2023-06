Maria De Filippi potrebbe non essere presente ai funerali di Silvio Berlusconi, in programma il 14 giugno presso il Duomo di Milano.

La conduttrice, volto simbolo della programmazione Mediaset, in questi giorni ha preferito non pubblicare nessun messaggio pubblico per omaggiare il patron dell'azienda che la accoglie da oltre trent'anni.

Un silenzio che non è passato inosservato, anche se in queste settimane la conduttrice è impegnata con le registrazioni di un nuovo programma destinato al prime time di Canale 5.

Il silenzio di Maria De Filippi dopo la morte di Silvio Berlusconi

I funerali di Silvio Berlusconi sono in programma mercoledì 14 giugno 2023 presso il Duomo di Milano.

La cerimonia sarà trasmessa anche in diretta televisiva sui canali Mediaset: l'inizio è fissato per le ore 15, quando giungerà in chiesa il feretro dell'ex presidente del Consiglio.

Tanti i personaggi famosi attesi al Duomo di Milano per dare l'addio a Berlusconi, tra cui diversi volti della tv commerciale che renderanno omaggio al patron della tv commerciale.

Maria De Filippi potrebbe saltare i funerali di Silvio Berlusconi

Tra questi, però, potrebbe non esserci Maria De Filippi: la conduttrice di Uomini e donne e Amici, in queste ore, ha preferito non pubblicare nessun messaggio di cordoglio per la famiglia Berlusconi sui profili social delle sue trasmissioni.

A differenza di quanto hanno fatto altri volti noti della tv commerciale, Maria De Filippi avrebbe preferito esprimere le sue condoglianze alla famiglia Berlusconi direttamente in privato, così come hanno ipotizzato i fan dopo aver assistito al silenzio stampa della presentatrice, volto indiscusso delle reti Mediaset.

In vista del funerale di mercoledì pomeriggio, non si esclude che Maria De Filippi possa disertare l'appuntamento col saluto finale al cavaliere.

'Mistero su Maria De Filippi', il retroscena sulla conduttrice Mediaset

In questi giorni la conduttrice si trova in Sardegna impegnata con le riprese di Temptation Island, la cui messa in onda è prevista dal 26 giugno in prime time e per questo motivo la questione resta avvolta nel mistero, anche perché De Filippi non si è ancora pronunciata a riguardo.

Non si esclude che la conduttrice possa saltare il funerale di Berlusconi anche per non rivivere le tristi emozioni provate solo qualche mese fa, quando ha dovuto dire addio a Maurizio Costanzo, deceduto all'età di 84 anni.