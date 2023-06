Nella zona della Siria a maggioranza curda sono presenti numerosi foreign fighters pro-Isis che non sono mai stati rimpatriati: secondo quanto riportato dalla rivista Difesa e sicurezza le autorità vorrebbero processarli.

Isis e Foreign Fighters

Dopo ben quattro anni dalla caduta dello Stato Islamico, l'area nel nord-est della Siria a maggioranza curda ospita ancora più di 10 mila combattenti rinchiusi nelle carceri o nei campi del Rojava. In questa zona è nata un'amministrazione autonoma curda a seguito della guerra civile che era scoppiata nel paese.

I leader hanno, però, parecchie difficoltà a gestire la società e le condizioni di vita sono sempre in peggioramento. La presenza sul suolo curdo di foreign fighters rappresenta un'ulteriore minaccia e contribuisce ad avere ancora minori garanzie di sicurezza per la popolazione. Nel corso degli ultimi anni sono state fatte varie proposte per cercare di risolvere la situazione, ma soltanto pochissimi soldati stranieri sono stati rimpatriati.

Un processo in autonomia

Nonostante le continue richieste di aiuto da parte delle autorità curde e della Aanes (Autorità autonoma del nord-est della Siria), i governi occidentali hanno quasi sempre ignorato il problema, lasciando sul campo le poche Ong presenti e con poca assistenza.

Una soluzione che circola sulle riviste di geopolitica sarebbe l'istituzione di un tribunale internazionale o il totale rimpatrio dei foreign fighters, per poi essere sottoposti a giustizia nel proprio paese. A causa dello scarso interesse delle varie nazioni, il Kurdistan siriano ha preso la decisione di mettere in atto un processo autonomo e lo ha annunciato ufficialmente in questi giorni.

Tutti i combattenti sotto custodia per crimini di guerra e contro l'umanità saranno sottoposti alla giustizia curda.

Le autorità dichiarano che il tutto si svolgerà in maniera equa e totalmente trasparente nel rispetto della legislazione sul terrorismo. È chiaro che portare avanti questo processo non sarà per niente facile, per vari motivi.

Innanzitutto bisogna ricordare che l'amministrazione autonoma curda non è riconosciuta come entità statale, questo comporterebbe sentenze facilmente impugnabili per dubbia validità. Inoltre sarebbe difficile garantire assistenza legale ai vari imputati (che sarebbe obbligatoria), ma soprattutto la situazione potrebbe mettere in pericolo la sicurezza generale del luogo. Infine sarebbe problematico anche trovare le prove concrete per incriminare i foreign fighters, in quanto la ricerca avrebbe costi molto alti che dovrebbero essere suddivisi a livello internazionale per poter avere successo. Ciò non darebbe la garanzia di infliggere una pena giusta ai pro-Isis.

La situazione attuale

La politica estera curda ha purtroppo ricevuto poco ascolto, gli unici e sporadici esempi di rimpatrio effettivamente avvenuti riguardano alcuni minori.

Il paese ha paura di dare vita a nuove generazioni di terroristi, con l'esempio di questi foreign fighters. La Turchia ha imposto da anni un embargo nei confronti del Kurdistan che si è aggiunto ai problemi esistenti. Alcuni paesi hanno a disposizione programmi di de-radicalizzazione e di reinserimento sociale, ma non è il caso della zona del Rojava. La situazione dei minori è quasi fuori controllo e anche le donne sono perennemente in difficoltà tra valori che appoggiano e valori imposti. Infatti esiste una sorta di ombra dello Stato Islamico che punisce coloro che hanno smesso di sostenerli. Siamo di fronte ad un limbo giuridico con potenziali conseguenze di lungo periodo.