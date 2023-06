Il ciclista Peter Sagan ha visto la sua patente ritirata ed è stato condannato a tre mesi di reclusione per aver guidato sotto stato di ebbrezza per le strade del principato di Monaco. Questo è quanto ha decretato il Tribunale di Monaco che però ha deciso di sospendere la pena per il corridore, permettendo così all'atleta di partecipare al prossimo Tour de France.

La ricostruzione della vicenda

Era il 12 maggio scorso quando il corridore slovacco in forza alla squadra Totalenergies avrebbe deciso di prendere il suo scooter e guidare per le strade di Monaco; fermato dalla polizia stradale per un controllo, il velocista è stato sorpreso con un tasso alcolemico nel suo sangue che superava i limiti consentiti dalla legge.

Secondo quanto riportato nel verbale, lo stesso atleta stava provenendo da una festa svoltasi però la sera precedente; svegliatosi ancora leggermente intontito dai postumi della sbornia, il velocista avrebbe comunque deciso di mettersi alla guida del suo mezzo e dopo le analisi di rito, il tasso alcolemico risultante è stato di circa 1,46mg/l, quasi tre volte superiore al limite consentito dalla legge che sarebbe di 0,50 mg/l.

Nel notificare il reato la Procura ha voluto sottolineare il ruolo dell'atleta come esempio per la comunità, e pertanto ha voluto sentenziare tramite il Tribunale di Monaco una pena importante, ritirando la patente ed infliggendo 3 mesi di reclusione al corridore, con la pena che è stata sospesa per permettere a Peter Sagan di correre al prossimo Tour de France.

La pena comminata al corridore sarebbe stata con tolleranza zero proprio per i precedenti dello stesso Peter Sagan; il corridore slovacco infatti era recidivo in quanto già nel 2021 era stato sorpreso alla guida di un'auto con un tasso alcolemico fuorilegge.

La carriera di Peter Sagan

Il corridore slovacco si starebbe preparando per il Tour de France in queste settimane e grazie alla pena sospesa potrà tentare di conquistare per l'ottava volta la maglia verde in quel di Parigi.

Il velocista è stato per tre volte campione del mondo consecutivamente, a Richmond nel 2015, a Doha nel 2016 ed a Bergen nel 2017.

Nella sua lunga carriera ha trionfato nell'edizione della E3 Harelbeke nel 2014, ha vinto tre volte la Gand-Wevelgem, nel 2013, 2016 e 2018, una volta la Parigi-Roubaix, una volta il Giro delle Fiandre nel 2016.

Nel Tour de France in totale ha vinto 12 tappe, vincendo sette classifiche a punti; il corridore ha vinto poi quattro tappe alla Vuelta a Espana e due tappe al Giro d'Italia.

Nel 2016 Peter Sagan ha trionfato nella classifica finale dell'UCI World Tour.