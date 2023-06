A Scampia, periferia nord di Napoli, una ragazza ha partorito una bimba seduta sul WC della sua casa riferendo ai sanitari di non sapere di essere incinta. Il fatto di cronaca è avvenuto nel pomeriggio di martedì, 27 giugno, ed è stato raccontato sulla pagina social dell'associazione di medici Nessuno tocchi Ippocrate. La mamma e il bambino, grazie all'intervento del adesso stanno bene e si trovano in ospedale.

Ha dolori alla pancia, ma non immagina di aspettare un figlio

La ragazza di Scampia non si sarebbe accorta di essere incinta quando martedì 27 giugno si trovava in bagno con dei dolori alla pancia.

La 29enne si sarebbe resa conto di quello che stava accadendo solo quando ha visto spuntare la bambina. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente dalla donna che aveva pensato subito al peggio, ma l'intervento dei sanitari si è rivelato provvidenziale. La postazione del 118 è stata allertata per l'aborto di una giovane donna, ignara di essere incinta. Dopo 16 minuti, i sanitari sono arrivati sul posto e hanno trovato la madre seduta sul wc. La bambina è stata immediatamente soccorsa e una volta controllati i parametri vitali è stato tagliato il cordone ombelicale.

I soccorsi, allertati per un aborto, hanno subito verificato le condizioni della bambina

Dopo i primi soccorsi, è stato attivato lo Sten (Servizio Trasporto Emergenza Neonatale) che è partito dal Policlinico Federico II e ha preso in carico la bambina nata prematura.

Ora la piccola, che pesa 1,7 chili è in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono buone. La 29enne ancora spaventata è stata trasportata all'ospedale Cardarelli. Ricoverata in ginecologia sta bene. Tutto si è concluso nel migliore dei modi per la giovane mamma e la sua bambina, come è stato raccontato dal primario Claudio Santangelo, primario del reparto di ginecologia del Cardarelli.

L'intervento tempestivo dei medici si è rivelato fondamentale

Come riportato dall'associazione no profit Nessuno tocchi Ippocrate sul posto sono intervenuti il medico Di Iorio, l'infermiera Sansone e il soccorritore Orabone. L'associazione di medici Nessuno tocchi Ippocrate ha diffuso la notizia attraverso la pagina Facebook e i commenti da parte degli internauti non sono mancati.

In molti, stupiti ed emozionati per la notizia singolare si sono congratulati con i medici che si sono occupati del caso. In un aggiornamento riportato dalla pagina si legge: "La donna ha ribadito al medico 118 di non sapere di essere incinta in quanto negli ultimi mesi il suo ciclo è stato presente e regolare".