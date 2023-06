Il corpo dell' attore britannico Julian Sands, 65 anni, è stato identificato cinque mesi dopo la sua scomparsa. La polizia della California ha infatti annunciato che i resti ritrovati sabato 24 giugno da un gruppo di escursionisti sulle montagne poco distanti da Los Angeles appartengono all’interprete di Camera con vista. Proseguono le indagini per chiarire la causa del decesso, in attesa che le analisi del medico legale forniscano ulteriori elementi utili a spiegare cosa sia successo.

Sands era sparito nel nulla lo scorso 13 gennaio mentre era impegnato in un’escursione, nonostante il cattivo tempo, sul Monte San Antonio, conosciuto anche come Mount Badly, a 3.000 metri di altitudine.

Due giorni dopo il suo telefono cellulare aveva smesso di inviare segnali, mentre la sua autovettura era stata individuata il 18 gennaio. Le avverse condizioni atmosferiche che hanno a lungo colpito la zona, con tempeste di neve e il rischio concreto di valanghe, hanno reso per molto tempo difficili le ricerche dell’attore con mezzi aerei e terrestri.

Le ricerche di Julian Sands erano riprese nelle ultime settimane

Con l’arrivo della bella stagione le ricerche di Julian Sands sono riprese. Tuttavia all’inizio di giugno la polizia ha dichiarato che non era stato possibile completare le operazioni perché in alcune parti dell’area interessata, caratterizzate dalla ripidità dei terreni e dalla presenza di burroni, non era stato possibile addentrarsi per le condizioni estreme, come la presenza di almeno tre metri di ghiaccio e neve.

L’arrivo del caldo degli ultimi giorni ha reso possibile la macabra scoperta del corpo dell’attore, grande appassionato di escursionismo in montagna.

Da tempo non c’erano più speranze di ritrovare vivo Julian Sands

La notizia di cronaca del ritrovamento di un corpo nei giorni scorsi ha suscitato l’interesse di parenti e amici di Sands, che speravano da tempo di potergli dare una degna sepoltura.

Infatti da mesi si erano perse le speranze che l’attore fosse sopravvissuto a quelle condizioni così impervie.

Già alla fine di gennaio, uno dei quattro fratelli di Julian, Nick Sands, che vive ancora nel North Yorkshire, terra di origine dell’interprete, aveva detto di essersi rassegnato alla sua perdita, tanto da dirgli “addio” per sempre.

Sands lascia la seconda moglie, la scrittrice Eugenia Citkowitz e tre figli.

La lunga carriera internazionale di Julian Sands

Julian Sands è nato a Otley, nello Yorkshire, e ha frequentato il Lord Wandsworth College nell’Hampshire. Ha iniziato a recitare nel 1984 in Urla del silenzio di Roland Joffé, premiato con tre Oscar, anche se il successo al Cinema è arrivato soprattutto con la partecipazione nel 1985 a “Camera con vista” di James Ivory, adattamento cinematografico del romanzo di Edward Morgan Foster, ambientato in Inghilterra e a Firenze. Il film in cui Sands interpreta il personaggio di George Emerson ha ricevuto otto candidature agli Oscar, vincendone tre per la sceneggiatura non originale, le scenografie e i costumi.

Si tratta di una pellicola molto amata, inclusa dal British Film Institute tra le cento opere britanniche migliori di sempre.

Inoltre Sands ha lavorato anche in Italia con registi come i fratelli Taviani, Carlo Lizzani, Mauro Bolognini, Dario Argento. Tra le sue interpretazioni di spicco ricordiamo anche quella del poeta romantico inglese Percy Bysshe Shelley in “Gothic” di Ken Russel. In seguito è stato presente in molti film girati a Hollywood come l’horror “Warlock”, “Aracnofobia”, “Boxing Helena”, “Via da Las Vegas” fino a recitare con Jackie Chan in “The Medallion”. È stato molto attivo anche in teatro e in televisione con ruoli importanti, come quello di un terrorista russo nella serie 24 o il padre biologico di Superman in Smallville.