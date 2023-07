Christian Carnuccio, un ragazzo di 26 anni è morto nelle acque tra Badolato e Santa Caterina, in provincia di Catanzaro, in Calabria, nella giornata di ieri 25 luglio mentre stava svolgendo la sua prima lezione di sub. Il 26enne, residente in Germania, era tornato in Calabria come ogni anno per trascorrere qualche giorno di vacanza . Sul luogo si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza e di un elisoccorso.

Calabria, giovane perde la vita alla prima lezione di sub

Carnuccio, di professione di rivenditore di veicoli, aveva deciso di intraprendere un corso di immersioni subacquee.

Tuttavia, durante la lezione, avvenuta in tarda mattinata poco prima di mezzogiorno, il giovane si sarebbe calato nell'acqua, non immergendosi in profondità ma a circa due metri, però per qualche motivo ancora non chiaro, è subito entrato in panico, togliendo il boccaglio dalla bocca e ingerendo un grande quantitativo di acqua. Il suo istruttore, presente al suo fianco, ha cercato di aiutarlo a risalire in superficie, ma una volta a pelo d'acqua si è reso conto che il 26enne non dava più segni di vita.

Immediatamente portato a riva, è stato lanciato l'allarme facendo giungere sul luogo un'ambulanza del 118. Il personale sanitario notando le gravi condizioni di salute in cui il giovane versava ha deciso di far intervenire anche un elisoccorso. Al momento, le circostanze che hanno portato alla morte del ragazzo non sono ancora chiare.