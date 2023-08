Sono ore di grande apprensione e preoccupazione per i familiari e gli amici di Martina Pelosi, 45enne scomparsa nel pomeriggio di venerdì 25 agosto da Castel San Pietro Terme, comune della provincia di Bologna.

La donna, stando a quanto ricostruito, sarebbe uscita dal suo negozio di giocattoli "Ludica" avendo cura di affiggere sulla porta del negozio il cartello "Torno subito". Da quel momento, però, nessuno l'ha più vista o sentita e sembra essersi volatizzata. Sul caso di cronaca stanno indagando i carabinieri del comando della stazione, locale coadiuvati dagli agenti di polizia locale.

Il cartello 'Torno subito'

Martina Pelosi dal 2018 è titolare, con il marito Marco, del "Ludica" di piazzale Vittorio Veneto, a Castel San Pietro Terme. Venerdì pomeriggio, come sempre, si trovava nel suo negozio specializzato in giochi da tavolo e di carte, ma intorno alle 17:00, per motivi ancora in corso di accertamento, è uscita, forse con l'intenzione di rientrare da lì a poco. Prima di allontanarsi, infatti, ha voluto lasciare per gli eventuali clienti, il cartello "Torno subito".

La 45enne, non ha preso con sé né il telefono cellulare (ritrovato nel negozio con altri effetti personali) né denaro. I carabinieri della locale compagnia stanno cercando di ricostruire, anche attraverso le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza pubblica e privata della zona, l'esatto momento dell'allontanamento e la direzione seguita dalla commerciante.

Martina - descritta come un'assidua camminatrice, piuttosto restia all'utilizzo della macchina - potrebbe essersi allontanata a piedi. Tuttavia, gli investigatori non escludono neppure che possa essere salita a bordo di un'auto, magari condotta da qualche conoscente.

L'appello del marito di Martina

A denunciare la scomparsa di Martina Pelosi, nel tardo pomeriggio di venerdì, è stato il marito Marco.

L'uomo, dopo essere arrivato in negozio ed aver aspettato per un po' la consorte è uscito a cercarla. Quindi, non riuscendo a rintracciarla si è presentato in caserma per informare i carabinieri della sparizione.

La macchina delle ricerche si è subito messa in moto e, fin dalle prime battute, ha coinvolto familiari e amici della commerciante.

Le operazioni interessano, per il momento, il territorio di Castel San Pietro e gli immediati dintorni; alfine di ottimizzare gli sforzi, si è deciso di organizzare squadre di ricerca ad hoc.

Il marito di Martina, preoccupato, parlando con i cronisti de Il Resto del Carlino, ha spiegato: "Stiamo realizzando e distribuendo anche fuori dalla provincia volantini con la sua foto". "Quando si è allontanata indossava un vestito lungo di colore nero e scarpe modello ballerine, sempre nere", ha aggiunto Marco precisando che la compagna, alta e con lunghi capelli rossi, ha una carnagione piuttosto chiara.

Al momento, gli investigatori, non escludono nessuna pista, neppure quella dell'allontanamento volontario.

Risposte utili, nei prossimi giorni, potrebbero arrivare dagli accertamenti in corso sul conto corrente della 45enne. I carabinieri, come riportato da diverse testate, hanno anche lanciato un appello per ritrovare al più presto Martina: "Chi dovesse avere anche il semplice sentore di averla vista si metta subito in contatto con noi, qualunque segnalazione può rivelarsi utile".