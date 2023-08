Due persone sono decedute in Calabria a neanche 24 ore di distanza l'una dall'altra a causa di altrettanti malori improvvisi.

Un giovane di 31 anni è deceduto a Reggio Calabria, mentre un uomo di 49 anni è morto nel vibonese, nella città di Pizzo. In entrambi i casi, nonostante i tempestivi soccorsi, il personale sanitario ha potuto constatare solo l'avvenuto decesso. Nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori dettagli su quanto si è verificato in entrambi i casi.

Nel vibonese 49enne esce dalla doccia e muore

Non è stato ancora reso noto il nome del 49enne che nelle scorse ore ha perso la vita all'interno della propria abitazione situata nel comune di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia.

Da quanto è emerso il 49enne stava facendo la doccia, quando per cause tutte in corso di accertamento, subito dopo essere uscito si è sentito male. I familiari dell'uomo hanno immediatamente lanciato l'allarme, chiamando i sanitari del 118. All'arrivo dei soccorsi il cuore del 49enne aveva però già cessato di battere e ogni tentativo effettuato per poterlo rianimare è risultato vano. Secondo le prime ricostruzioni la causa del decesso è stata un infarto miocardico acuto, ma nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori dettagli. Molti sono gli attestati di stima e di vicinanza ai familiari che si stanno susseguendo in queste ore sui social.

Reggio Calabria, 31enne colto da malore muore in casa

Nel pomeriggio di ieri 29 agosto un altro giovane di 31 anni è invece morto dentro la sua abitazione situata nella città di Reggio Calabria, precisamente nella zona di Gebbione, in via Ipponio.

La vittima si chiamava Domenico Cagliostro e si trovava a Reggio per trascorrere alcuni giorni di ferie insieme ai genitori.

Da quanto è emerso sono stati proprio il padre e la madre a lanciare l'allarme dopo che il 31enne si è accasciato al suolo, non dando più segnali di vita. Un vigile del fuoco sentendo le urla disperate dei familiari ha cercato di prestare un primo soccorso, poco dopo nei pressi dell'abitazione si sono recati i sanitari del 118: anche in questo caso i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane.

Sul posto si sono recate anche le forze dell'ordine. Il giovane lavorava in ambisco ferroviario a Brescia da cinque anni.

Il 31enne era un grande appassionato di calcio e grande tifoso della Reggina: in queste ore sono stati molti i messaggi di condoglianze arrivati alla famiglia.