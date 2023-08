In Calabria sulla Statale 106, in provincia di Crotone, un incidente ha causato il decesso di un uomo che stava viaggiando a bordo della propria macchina insieme alla sua famiglia. La moglie e la figlia minorenne sono invece rimasti feriti e trasportati in ospedale. Anche un'altra persona che stava viaggiando a bordo dell'altra autovettura è rimasta ferita ed è stata subito soccorsa. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere. Il tratto di Statale interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per diversi minuti.

Calabria, scontro tra due auto, un morto e tre feriti

Poco prima di mezzanotte sulla Statale 106, nei pressi del bivio di Cutro, in provincia di Crotone c'è stato un incidente tra una Lancia Musa e una Nissan Qashqai. A bordo della Lancia stava viaggiando una famiglia composta da tre persone: il conducente con la moglie e la figlia minorenne. A perdere la vita è stato l'uomo alla guida del veicolo.

La dinamica risulta essere ancora poco chiara ma sembra che le due autovetture si siano scontrate in modo frontale. Alcuni automobilisti, notando quello che era accaduto hanno immediatamente lanciato l'allarme e sul luogo si sono recati rapidamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per diversi minuti per poter estrarre i feriti rimasti intrappolati all'interno delle lamiere accartocciate dei veicoli.

Il personale sanitario ha però potuto constatare solo l'avvenuto decesso dell'uomo. Le ferite riportate nell'impatto sono risultate essere fatali. La moglie e la figlia minorenne, invece, dopo essere state stabilizzate sul posto, sono state trasportate in ospedale per ricevere tutte le cure del caso.

A bordo della Nissan Qashqai stava viaggiando un altro giovane che è rimasto anche lui ferito e soccorso.

Anche per lui c'è stato bisogno il trasferimento in ospedale.

Il tratto della Statale 106 dove si è verificato il sinistro è stato completamente chiuso in ambedue i sensi di marcia per diversi minuti per consentire tutte le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi rimasti incidentati. Disagi alla circolazione. Sul luogo si sono recati anche gli agenti della polizia stradale che hanno già effettuato i vari rilievi di rito per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.