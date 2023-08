Durante la giornata di Ferragosto nella località Forni di Sotto, sulle Dolomiti friulane, un gruppo di persone ha chiamato il Soccorso Alpino per recuperare la comitiva che era rimasta bloccata intorno ai 2.000 metri di altezza lungo un sentiero che percorreva il fianco del Monte Rua; secondo gli escursionisti una frana aveva ostruito il percorso per poter salire e dunque hanno chiamato i soccorsi che sono intervenuti con l'elicottero recuperando la comitiva di persone e riportandola alle loro vetture.

Il resoconto della vicenda sulle Dolomiti

Un gruppo composto da quattro persone, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, con un cane di taglia media nella giornata di Ferragosto hanno deciso di effettuare un anello partendo dal Rifugio Pussa in Val Settimana nelle Dolomiti friulane.

La comitiva ha lanciato un allarme tramite una telefonata al Soccorso Alpino intorno alle 18:30 poichè di fronte a loro, sul sentiero, una frana aveva ostruito il passaggio e dunque non riuscivano più a proseguire, e data l'ora tarda erano impossibilitati anche a ritornare sui loro passi.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, grazie al pronto intervento dell'elisoccorso alpino, il personale ha constatato che la comitiva indossasse ai piedi dei sandali di gomma, tutt'altro che congrui ad una camminata in quelle zone; proprio le calzature avrebbero bloccato la percorribilità del sentiero franato, data la difficoltà a camminare sui sassi scivolosi della montagna, diventando poco agevole il proseguimento.

Il gruppo, costituito da 2 donne, 2 maschi ed un cane di taglia media, è stato così recuperato dall'elicottero del Soccorso Alpino, che ha calato il verricello per recuperare la comitiva, che è stata accompagnata poi in sicurezza nella località Forni di Sopra e quindi alle loro vetture.

Sulle Dolomiti oltre 400.000 euro per interventi non sanitari nei primi sei mesi del 2023

Dai dati comunicati a inizio agosto da Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell’Usl1 Dolomiti, ammonterebbe a 400.000 euro il totale delle fatture emesse dal Soccorso Alpino sulle Dolomiti per via di interventi di soccorso di tipo "non sanitario" nei soli primi sei mesi del 2023, non considerando il mese di agosto dove l'attività di soccorso per via delle vacanze si intensifica.

Tra i vari casi che necessitano l'intervento del Soccorso Alpino vengono menzionate situazioni di persone che si perdono, che non rientrano in tempo, che vengono sorprese da condizioni metereologiche avverse e che dunque richiedono di essere messe in sicurezza tramite intervento dei soccorritori, che in questi casi addebitano le spese ai malcapitati che vengono tratti in salvo. Va ricordato le il Soccorso alpino interviene sempre e risponde a qualsiasi chiamata, non bisogna avere timore di rivolgersi ai soccorsi, sarà poi in base al referto dei tecnici e del medico che verrà scelto se addebitare o meno la chiamata all'utente. Come sostiene Dal Ben ci sono state nei primi sei mesi del 2023 37.254 chiamate al 118 (la media annuale è di 73-74 mila) con 7.812 missioni, di cui 58 con gli elicotteri.