Questo venerdì 4 agosto 2023 è morto a Brescia all'età di 72 anni, Idris, giornalista e personaggio televisivo in Quelli che il Calcio, trasmissione allora in onda Rai 2. Edrissa Sanneh, questo il suo nome completo, aveva una grande passione per la Juventus ed era nato in Gambia. Era ricoverato in ospedale da alcune settimane e sono ancora ignote le cause del suo decesso.

La carriera giornalistica e vita privata di Idris

Nato il 2 gennaio 1951 a Brufut, in Gambia, Edrissa Sanneh, conosciuto come Idris studiò in Senegal per poi trasversi in Italia nel 1972, ottenendo una borsa di studio all'Università per Stranieri di Perugia.

Si spostò poi a Brescia, città in cui iniziò a lavorare come disk jokey in discoteca e come speaker per radio locali. Approdò in televisione nel programma locale Tele Vu Cumprà e nel 1977 divenne conduttore di Idris Show, in cui esordì come giornalista televisivo. Nel 1989 vinse Star 90, trasmissione televisiva per nuovi talenti allora in onda su Canale 5.

Grazie alla sua popolarità e alla sua passione calcistica per la Juventus, nel 1993 arrivò in Quelli che il Calcio condotta da Fabio Fazio sulla Rai, dove divenne opinionista sportivo fisso, fino al 2000.

Si occupò poi della direzione del TG multietnico su Retebrescia e nel 2005 partecipò come naufrago all'Isola dei famosi, reality show allora trasmesso su Rai 2.

Era sposato con una donna italiana, da cui ha avuto quattro figli: Laura, Binta, Francesca Hadija e Hadin. Era nonno di un bambino di nome Pietro.

I messaggi di cordoglio dei colleghi: da Alfredo Pedullà a Fabio Fazio

Ad esprimere il suo dispiacere per il giornalista Idris, ci ha pensato il collega Alfredo Pedullà con un messaggio su Twitter: "Ciao fratello, per me eri un fratello.

E ci chiamavamo così. Forse il mio più grande tifoso, con la tua semplicità, complicità, umiltà. Ho i tuoi messaggi che conserverò come un enorme, indelebile, attestato di affetto eterno. Riposa in pace Idris. Indimenticabile".

Anche lo scrittore Luca Serafini ha voluto ricordare così il giornalista scomparso a 72 anni: "Ciao Idris, persona perbene e gioviale, sempre disponibile non solo con me.

Trasmettevi ironia, allegria, eri acuto, perspicace, intelligente, sincero. Non dimentico l’affetto che nutrivi per mio papà: ti accompagno con un grande sorriso e una preghiera".

Infine, è arrivato il tweet del conduttore, giornalista Fabio Fazio, che lo lanciò sui canali Rai, ha scritto: "Caro Idris, quanti ricordi e quante risate! Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo".