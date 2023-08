Vito Loiacono - detto "Er Motosega" - uno dei cinque youtuber che apparteneva al gruppo dei TheBordeline, a distanza di un mese e mezzo è tornato sui social per sfogarsi del trattamento ricevuto sui social. Secondo lui, il giudizio della gente non gli permetterebbe di voltare pagina dopo l'incidente di Casal Palocco. Poco dopo l'accaduto lo stesso Loiacono era intervenuto sui social per spiegare che non c'era lui alla guida del suv Lamborghini.

Le parole dello youtuber

Lo youtuber Vito Loiacono ha pubblicato un post sul proprio account Instagram, in cui si è sfogato per il trattamento che sta ricevendo dopo l'incidente di Casal Palocco: “Ho scoperto quanto le persone possano essere cattive.

Ho scoperto come la gente segue la massa per la paura di essere giudicata. Ho scoperto come nessuno vuole sapere come stai veramente ma cerca solo di vedere il marcio con lo scopo di vendere l'articolo perfetto. Ho scoperto come la gente interessata a vedere solo l'1% di ciò che si crede senza voler approfondire il resto 99%”.

Infine l'ex membro dei TheBordeline ha concluso: "Ho scoperto che la gente gode nel vedere qualcun altro fallire, ho capito che non voglio mollare".

La ricostruzione dell'incidente

Lo scorso 14 giugno 2023, il gruppo di youtuber TheBordeline era a bordo di una Lamborghini quando si è reso protagonista di un grave fatto di cronaca a Casal Palocco: l'auto su cui viaggiavano i cinque ragazzi ha travolto la Smart su cui viaggiava una mamma e i suoi due figli.

L'impatto è stato talmente violento che il piccolo Manuel ha perso la vita, nonostante i soccorsi siano arrivati immediatamente sul posto.

I cinque ragazzi al momento dell'incidente stavano girando un video in cui parlavano di una "sfida estrema". I TheBordeline da tempo erano soliti a pubblicare dei video in cui proponevano dei video al limite e, in quell'occasione, la sfida era quella di stare nel suv per 50 ore di fila.

L'indignazione di alcuni utenti del web

Lo sfogo di Vito Loiacono dei TheBordeline ha indignato vari utenti dei social. Una persona ha commentato: "Questo post mostra l'arroganza di questo pseudo personaggio. Non con umiltà e pentimento chiede scusa, ma con forza chiede alla gente di farlo rialzare. Si capisce che si credeva super potente solo perché aveva raccolto qualche like.

Se imparasse a tacere forse un giorno troverà qualcuno che lo perdonerebbe".

Un altro utente ha sostenuto che Loiacono sia stato consigliato male da chi gli è vicino, visto che la soluzione migliore sarebbe il silenzio. Qualcun altro invece si è limitato a chiedere più rispetto per la vittima dell'incidente procurato dai cinque youtuber.