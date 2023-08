Sta facendo molto discutere gli appassionati di ciclismo e di montagna l'impresa realizzata da un gruppo di biker sul Monte Rosa: i ragazzi si sono organizzati per scalare la montagna fino alla Capanna Margherita muniti di tutto il necessario e con le biciclette MTB sulle proprie spalle, in modo da poter percorrere la discesa tra ghiaccio e sentieri nel ritorno direttamente sul proprio mezzo.

Il resoconto dell'impresa del gruppo sul Monte Rosa

Non sarebbe la prima volta che questa situazione accade sulle montagne italiane, ma l'impresa realizzata dal gruppo di ragazzi sta facendo discutere sui social network e sui forum dei seguaci sia della montagna sia del Ciclismo.

Un gruppo organizzato ha deciso di percorrere la salita fino alla Capanna Margherita sulla punta Gnifetti, il rifugio alpino più alto d'Europa, nel gruppo del Monte Rosa, a quota 4554 metri d'altitudine, muniti di biciclette sulle proprie spalle.

Una volta arrivata alla Capanna Margherita, il gruppo di avventurieri si è prodigato in una discesa mozzafiato tra i sentieri del ghiacciaio; proprio questa situazione avrebbe scatenato alcune critiche sui social, riprese anche da articoli su testate nazionali come La Stampa che mettono in luce l'impresa ed i suoi realizzatori, sottolineandone i pericoli insiti in tale peripezia.

La moda del momento, in realtà in voga da diversi anni, sarebbe quella di tentare sempre nuove imprese, cercando di ampliare le aree battute in questo caso dalle biciclette, spingendosi in zone poco percorse o che poco c'entrano con il mondo della bici.

Le critiche ed i dubbi sui social network

La notizia è rimbalzata sui gruppi di discussione nei vari social network, scatenando diverse critiche ma anche alcuni apprezzamenti per l'impresa realizzata, anche se la maggioranza sottolineava comunque i rischi derivati da tali azioni, che potrebbero mettere in difficoltà anche eventuali soccorsi in certe situazioni estreme, portando al rischio di perdere vite umane per un vezzo considerato molto pericoloso.

Durante la salita e la discesa dalla Capanna Margherita il gruppo organizzato di persone però non ha incontrato alcun problema, anche se sui social i commenti sottolineano come potrebbe essere stato anche "solo un colpo di fortuna, perchè altre volte potrebbe finire molto male".

Tra i commenti c'è chi vorrebbe invece regolamentare queste situazioni, potendo punire chi contravviene ad eventuali regole di sicurezza, ma che sarebbero molto difficili da introdurre in quanto manca un disciplinare preciso su questo tema tranne per alcuni territori montani che hanno cercato di regolarizzare la coesistenza degli escursionisti e degli appassionati di bici.