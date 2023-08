L'ex modella e showgirl croata Nina Moric ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi nella quale ha raccontato alcune recenti vicissitudini di salute che ha dovuto attraversare. In particolare ha dichiarato che le è stato asportato un seno e la protesi, ma che ora si sente più forte di prima.

Intorno allo scorso mese di maggio la 47enne croata ha avvertito di non stare bene, scoprendo poi di avere un problema al seno: un'infezione che poi è sfociata in sepsi: in particolare è stata attaccata da un batterio che si è diffuso creando così un nodulo che si è finito con espandersi.

Il racconto di Nina Moric sulla malattia

Nell'intervista rilasciata nelle scorse ore Nina Moric ha reso noto di essere stata ricoverata in un ospedale di Milano e di aver ricevuto l'aiuto e il supporto necessario dall'equipe medica. Gli antibiotici che le avevano prescritto, però, non hanno avuto l'effetto sperato e, quindi, il male si era diffuso.

Secondo quanto raccontato, in seguito alle dimissioni dal nosocomio la sua situazione stava anche peggiorando, il suo seno era divenuto di colore viola e la donna avvertiva dei fortissimi dolori insopportabili. Così Nina Moric è terminata in codice rosso all'Humanitas: in ospedale è stata così altri 20 giorni sotto controllo.

“Rinascita sa di resurrezione.

E io non sono mai morta. Anche se ci sono andata vicino”, ha asserito la ex moglie di Fabrizio Corona.

Nina Moric racconta la solitudine provata

Nina Moric ha anche sottolineato la solitudine che ha vissuto in quel periodo: “La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti".

Poi ha aggiunto: "Mi hanno abbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo.

La showgirl croata ha poi precisato: "Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro.

Ma è tanto che non lo vedo”.

Moric finora aveva soltanto accennato la situazione sui social

Finora Nina Moric aveva soltanto dato un cenno sulla situazione che stava vivendo attraverso i propri canali social senza, però, soffermarsi sui particolari.

Solo adesso ha voluto raccontare pubblicamente nei dettaglio cosa ha vissuto, con l'auspicio di poter anche essere d'aiuto anche a chi sta attraversando momenti simili al suo.