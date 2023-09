"Sono come un reduce", "Sto uscendo dall'inferno": sono alcune delle frasi che si leggono nel post che Giovanni Allevi, compositore malato di mieloma multiplo, ha pubblicato ieri e che ha collezionato, già dopo poche ore, migliaia e migliaia di commenti di auguri e incoraggiamenti. Nella foto, scattata in ospedale, Allevi appare smagrito, con la testa coperta da una bandana e la mascherina ma è in piedi, segno che, esattamente come dice lui, un passo alla volta sta uscendo dal tunnel della malattia.

Giovanni Alleva torna sui social e viene sommerso da commenti affettuosi

Giovanni Allevi, celebre compositore italiano, è attualmente ricoverato in ospedale per seguire un percorso terapeutico atto a sconfiggere il mieloma multiplo, patologia oncologica che colpisce le plasmacellule che si trovano nel midollo osseo. Si tratta di un tumore molto aggressivo e infiltrante che lo ha costretto a rinunciare ai concerti, ma che Allevi fin da subito ha dimostrato di saper affrontare con grinta e positività. Dopo due mesi di assenza, nelle scorse ore è tornato sui social con un post in cui spiega ai suoi followers che sta soffrendo molto ma che, eroicamente, sta cercando di venir fuori dalla malattia a poco a poco.

Inoltre, scrive che ha scoperto un mondo fatto di gentilezza e umanità. Gentilezza e umanità che si sono immediatamente manifestate sotto forma di migliaia di commenti al suo post di incoraggiamento, supporto, auguri e solidarietà.

Giovanni Allevi verso la guarigione

Il ritorno di Allevi su Instagram e le parole del suo post fanno intendere che, nonostante non sia stato facile e non lo è tutt'ora, il compositore stia facendo progressi e la sua Salute stia, a poco a poco, migliorando.

Del resto Allevi, fin dall'annuncio della scoperta della malattia, non ha mai mostrato, almeno in pubblico, segni di cedimento e si è sempre detto pronto a lottare con tutte le sue forze per superare questo periodo molto complicato e sconfiggere questo mostro. Anche in quest'ultimo post ribadisce il concetto e dice chiaramente che "sta uscendo dall'inferno", affermazione che lascia proprio intendere che le cose stiano andando per il meglio.

Solidarietà, affetto e auguri da parte di tantissimi amici Vip

Sotto il post di Giovanni Allevi hanno immediatamente cominciato a fioccare migliaia di commenti di auguri, di sostegno, di solidarietà. Tra i tanti nomi famosi che sono comparsi citiamo, ad esempio, Virginia Raffaele, Antonella Clerici, i Jalisse, Nina Zilli, Gemma Galgani di "Uomini & Donne", Orietta Berti, Arianna Mihajlovic e tanti altri. Una vera e propria cascata di affetto e vicinanza che si è riversata nel profilo del compositore per infondergli coraggio e forza.