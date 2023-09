Avrebbe creato un clima ostile se non crudele inducendo i dipendenti al servizio del proprio spettacolo a chiudersi in camerino per piangere e sfogare la frustrazione: lui è Jimmy Fallon, comico e volto di punta del Tonight Show della NBC. Un doppio volto quello dello show man svelato da un articolo del Rolling Stone US che accusa il conduttore tv statunitense di creare un "ambiente di lavoro tossico" tale da minare la sensibilità di molti lavoratori. Ad aver in particolare subito le vessazioni di Fallon sarebbero stati 14 ex membri dello staff e 2 attuali collaboratori.

Le accuse

Jimmy Fallon è stato in particolare accusato di comportarsi in modo "incostante", "irritabile" e "sbrigativo" nei confronti del proprio staff. Questo atteggiamento avrebbe creato un'atmosfera così negativa che alcuni dipendenti avrebbero ammesso di essere giunti persino a pensieri suicidi. Le testimonianze includono descrizioni di camerini trasformati in "camere del pianto", dove il personale cercava di sfogare la frustrazione causata dalle azioni del celebre conduttore. Una delle accuse più ricorrenti è che Fallon non faceva critiche costruttive, ma ricorreva a pesanti insulti personali - dunque fini a se stessi - quando era insoddisfatto del lavoro altrui.

Scuse di Fallon e risposta della NBC

Dopo che le accuse sono state rese pubbliche attraverso l'articolo della rivista Rolling Stone, Jimmy Fallon ha organizzato una riunione virtuale con il suo staff per scusarsi. Durante l'incontro, Fallon ha dichiarato di sentirsi "malissimo" e di non aver mai avuto l'intenzione di creare un ambiente negativo al Tonight Show: “È imbarazzante e mi sento malissimo.

Sono dispiaciuto se vi ho imbarazzato. Penso alle volte che sto lavorando con il meglio del meglio, voi siete i migliori” - ha dichiarato Fallon durante l’incontro - “Mi sento così male che non riesco nemmeno a spiegarvelo”.

“Voglio che questo show sia divertente, dovrebbe essere inclusivo per tutti, divertente, il migliore, con le persone migliori, volevo semplicemente dire che mi mancate” ha concluso lo show man.

La rete televisiva NBC, che trasmette lo show dove lavora il comico, in un comunicato ufficiale ha dichiarato che il programma considera una priorità assoluta garantire un ambiente di lavoro rispettoso e sano. La rete ha anche confermato di aver avviato un'indagine sui casi segnalati e ha promesso di prendere provvedimenti laddove sarà ritenuto necessario.

Ellen DeGeneres e casi analoghi

Lo "scandalo Fallon" richiama alla mente controversie simili che hanno in passato coinvolto altre star televisive, come Ellen DeGeneres, anch'essa accusata di aver creato un ambiente di lavoro invivibile. Iniziate con un articolo di BuzzFeed, le testimonianze anonime di attuali ed ex dipendenti hanno rivelato una serie di problemi, tra cui trattamenti ingiusti da parte dei superiori e microaggressioni legate al razzismo e al sessismo.

Il clima di lavoro sembrava premiare coloro che si conformavano e lavoravano subendo in silenzio ogni forma di maltrattamento, mentre quelli che sollevavano preoccupazioni venivano spesso licenziati. Queste accuse hanno portato a un'indagine interna da parte di Warner Bros Television, la società di produzione del programma, e alle scuse pubbliche di Ellen DeGeneres, che ha promesso di apportare miglioramenti all'ambiente di lavoro.