Arriva dall'Australia una notizia che scuote il mondo del ciclismo. L'ex Campione del Mondo a cronometro Rohan Dennis è stato arrestato ed accusato per la morte della moglie Melissa Hoskins, anch'essa ex atleta professionista. La donna ha perso la vita in un incidente dalle dinamiche non ancora del tutto chiarite.

Nella serata australiana di sabato 30 dicembre Hosking sarebbe stata investita da un furgoncino guidato dal marito. Rohan Dennis è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione, ma dovrà comparire in tribunale il prossimo 13 marzo per rispondere alle accuse di aver ucciso la moglie.

BREAKING: World champion cyclist Rohan Dennis has been arrested accused of killing his own wife. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/xp05AMAMBs — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) December 31, 2023

L'incidente in cui ha perso la vita Melissa Hoskins

L'episodio in cui ha perso la vita Melissa Hoskins è avvenuto vicino ad Adelaide, dove i coniugi Dennis vivevano insieme ai due figli. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata investita da un furgoncino intorno alle 20, a pochi metri da casa. La Hoskins è stata poi trasportata al Royal Adelaide Hospital in condizioni critiche ed è morta nelle ore successive per le ferite riportate.

Secondo i media australiani, Rohan Dennis sarebbe stato al volante del furgoncino che ha investito e ucciso la moglie.

L'ex campione è stato arrestato e accusato di "omicidio per guida pericolosa e imprudente". Le prime ricostruzioni parlano di un gesto volontario di Dennis, che avrebbe provocato deliberatamente l'incidente. Dennis è stato quindi rilasciato su cauzione, ma dovrà comparire in tribunale il 13 marzo.

Rohan Dennis, due titoli iridati e il record dell'ora

Rohan Dennis ha concluso da poco la sua brillante carriera nel Ciclismo professionistico, divisa tra strada e pista, come spesso accade per i corridori australiani. Nella prima fase della carriera si è dedicato soprattutto alla pista, vincendo due titoli mondiali e un argento olimpico nell'inseguimento a squadre.

Dal 2013 si è concentrato sulla strada, correndo con Garmin, BMC, Team Bahrean, Ineos e Jumbo Visma. Grande specialista delle prove contro il tempo, ha conquistato due titoli iridati della specialità, nel 2018 e nel 2019, ed ha detenuto il record dell'ora nel 2015. E' stato anche una delle locomotive della BMC nelle due vittoriose cronosquadre dei Mondiali 2014 e 2015.

Ha vinto tappe in tutti i grandi giri e in altre importanti gare come la Tirreno-Adriatico, il Giro di Svizzera e il Tour Down Under. In questa sua ultima stagione nel ciclismo professionistico ha partecipato al Giro d'Italia e ha fatto le sue ultime apparizioni alla crono dei Mondiali, dove è arrivato settimo, e quindi al Gp de Quebec del 7 settembre, dove ha chiuso la carriera con un ritiro.

Anche Melissa Hoskins è stata una campionessa di ciclismo sia su pista che su strada. Ha vinto il Mondiale dell'inseguimento a squadre nel 2015, la sua ultima stagione agonistica prima di dedicarsi completamente alla famiglia e ai due figli.