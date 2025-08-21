Com’è andato il trapianto cardiaco a cui si è sottoposta Martina Nasoni? In un post su Instagram, la sua cara amica Guendalina Canessa ha rivelato di aver parlato al telefono con la madre di Martina, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute: “L’intervento è stato un successone”.

Lo scorso 19 agosto era stata la stessa Martina a pubblicare un post sui social in cui lasciava intendere di doversi sottoporre a un nuovo intervento chirurgico al cuore.

Le parole di Guendalina Canessa

Guendalina Canessa ha avuto modo di conoscere Martina Nasoni al Grande Fratello 16, vinto proprio da quest'ultima.

Da quel momento, le due ex coinquiline sono sempre rimaste legate.

Nella giornata di giovedì 21 agosto, Guendalina Canessa ha postato un video su Instagram in cui ha detto di essere molto scossa per il trapianto a cui è stata sottoposta la sua amica: "Durante tutte le ore del volo, pensavo soltanto a una cosa. Ho pregato, pregato tanto. Ho acceso il cellulare e ho sentito la mamma di Martina". A quel punto, Guendalina ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute di Martina: "Sta bene, l'intervento è stato un successone. Ora è intubata, ma sarà lei, nei prossimi giorni, quando si riprenderà, a raccontarvi tutto".

Guendalina Canessa su Instagram aggiorna i fan dopo l’operazione a cui si è sottoposta l’amica Martina Nasoni pic.twitter.com/1gyK8crUsk — Novella2000 Archive (@novella_archive) August 21, 2025

Martina Nasoni soffre di una cardiomiopatia ipertrofica ereditaria

Durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, Martina Nasoni aveva raccontato di soffrire di una cardiomiopatia ipertrofica ereditaria, una patologia che provoca un ispessimento del muscolo cardiaco e può causare l’ostruzione del tratto di efflusso.

Fin da quando era bambina, ha sempre dovuto fare i conti con gli ospedali, tanto che a soli 12 anni le è stato impiantato un pacemaker.

Il 19 agosto, Martina ha scritto su Instagram che si sarebbe dovuta assentare per un determinato periodo e che per lei si trattava di un "salto nel buio". Inoltre, ha detto che dentro di lei una "melodia" stava cambiando. Infine, senza entrare nel merito, ha concluso ringraziando il suo cuore per tutte le battaglie affrontate e si è detta pronta ad accogliere un "grande dono".

La madre dell'ex gieffina: 'Una nuova vita'

Alle parole di Guendalina Canessa sono arrivate anche le rassicurazioni della madre di Martina Nasoni.

Sui social ha scritto un post che lascia intendere che il trapianto di cuore sia andato bene: "Mercoledì 20 agosto 2025...

Un dono, una nuova vita".

Immediatamente, diversi utenti si sono riversati sui social per esprimere il loro affetto nei confronti dell'ex gieffina: "Piccola guerriera siamo tutti con te". Un altro utente ha scritto: "Finalmente una buona notizia dopo il delicatissimo intervento".