Nelle scorse ore in un post pubblicato su Instagram Martina Nasoni direttamente dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha lasciato intendere che dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico al cuore: "È arrivato il momento di accogliere un grande dono".

Martina Nasoni ha partecipato e vinto il Grande Fratello 16 (l'ultimo condotto da Barbara d'Urso). Successivamente era tornata nella casa del GFVip7, mentre attualmente svolge il ruolo di speaker su RDS.

Le parole di Martina Nasoni

"Ci sono attimi che segnano per sempre il nostro cammino, il mio sta per arrivare", ha esordito Martina Nasoni su Instagram.

Poi ha aggiunto di non saper bene cosa scrivere, poiché non sa che cosa le riservi il futuro ma è certa che "una nuova melodia" sta per iniziare dentro di lei e cambierà tutto.

La 27enne ha aggiunto: "Ripenso a tutto ciò che mi è accaduto, alle persone che mi hanno accompagnata. Ripenso agli ultimi 4 mesi, a questa attesa infinita che ora giunta al termine".

Nasoni ha spiegato che il suo cuore ha dovuto superare diversi ostacoli, ma si è detta grata. Infine la 27enne umbra ha ringraziato tutti coloro che in questi anni non le hanno fatto mancare l'affetto e ha poi lasciato intendere che dovrà essere sottoposta a un trapianto di cuore: "È il momento di accogliere un grande dono".

L'ex gieffina è 'La ragazza dal cuore di latta' descritta da Irama

Martina Nasoni convive con una cardiomiopatia ipertrofica ereditaria che non permette il corretto flusso del sangue.

All'età di 12 anni le era stato impiantato un pacemaker, mentre nel 2020 aveva dovuto cambiare le batterie. La giovane ha raccontato la sua storia nel libro intitolato "Questo cuore batte per tutti e due".

Nel 2018 Irama aveva portato sul palco del Festival di Sanremo la canzone "La ragazza dal cuore di latta" e la stessa Martina spiegato che si trattava di un testo dedicato in parte al suo problema cardiaco dopo che i due si erano conosciuti.

Numerosi i messaggi d'affetto

Sotto al post di Martina Nasoni, diversi personaggi famosi e non hanno lasciato un messaggio d'affetto.

Barbara d'Urso ha scritto: "Piccola Martina, conosco bene il tuo cuoricino e conosco bene il tuo coraggio… Sono con te per qualunque cosa di cui tu abbia bisogno".

Giulia Salemi ha commentato con un "Forza Marty". L'ex gieffino Mattia Fumagalli ha invece scritto: "Marti amore mio, al di là della paura ci ritroveremo, con ricordi da scrivere e sogni da vivere. Avanti tutta, guerriera". Gabriele Parpiglia ha scritto: "Ti abbraccio fortissimo. Sei una delle migliori persone che io abbia conosciuto. Ti abbraccio fortissimo Marty".