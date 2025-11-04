Nella serata del 3 novembre un incidente stradale è avvenuto a Nicotera Marina, in provincia di Vibo Valentia. Sul lungomare si è verificato uno scontro frontale tra un'auto e una moto, con quest'ultima che ha preso fuoco. I due giovani motociclisti coinvolti, entrambi residenti a Nicotera e originari di Rosarno, sono stati gravemente feriti e sono stati prontamente soccorsi dai sanitari arrivati sul posto.

La dinamica dell'impatto

L'incidente è avvenuto lungo il lungomare di Nicotera Marina, una zona generalmente frequentata da residenti e turisti.

Lo scontro tra l'auto e la moto è stato violento, con quest'ultima che, dopo il colpo, ha preso immediatamente fuoco. I due giovani motociclisti, un sedicenne di Rosarno e il suo compagno di viaggio, entrambi residenti a Nicotera, hanno avuto la peggio. Il ragazzo di 16 anni ha riportato un grave trauma cranico, mentre l'altro ha subito la frattura di un femore.

L'intervento tempestivo dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 provenienti da Tropea. Il medico e l'infermiere presenti a bordo dell'ambulanza hanno stabilizzato i due giovani feriti. Nel frattempo, l'autista dell'ambulanza ha utilizzato un estintore per spegnere le fiamme che avvolgevano la moto. L'incendio è stato domato tempestivamente, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

Successivamente, è arrivata anche un’altra ambulanza non medicalizzata da Polistena per supportare le operazioni di soccorso.

Trasporto e condizioni critiche

I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Polistena per le prime cure, ma la situazione del sedicenne con trauma cranico si è rivelata particolarmente grave. Dopo il primo intervento, il ragazzo è stato intubato e trasferito d'urgenza al Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria, in elisoccorso, per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni restano molto critiche.

L'altro ragazzo viaggiava sulla moto ha subito una frattura importante, ma le sue condizioni sono stabili.

Un altro incidente a Rosarno

Un altro incidente si è verificato sempre in Calabria nella medesima giornata, precisamente a Rosarno, nella città metropolitana di Reggio Calabria.

Dopo un contatto tra un furgone Daily Iveco e una Peugeot, l'auto ha preso fuoco. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palmi, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area circostante. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d'urgenza in ospedale dai soccorritori del 118. Al momento, non si conoscono le loro condizioni di salute.