Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina nel cosentino lungo la statale 283 delle Terme Luigiane, nei pressi dello svincolo di Tarsia Nord dell'A2, in provincia di Cosenza.

Il bilancio è tragico: R.D.M., un uomo di circa 50 anni, ha perso la vita sul colpo in seguito a un violentissimo impatto. Un altro passeggero, invece, è rimasto gravemente ferito e trasportato in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine..

Scontro frontale tra Jeep e camioncino

L'incidente è stato causato da un violento scontro frontale tra due mezzi: una Jeep Compass e un camioncino.

I due veicoli si sono scontrati all'altezza dello svincolo di Tarsia Nord, lungo la statale 283. Il conducente della Jeep, R.D.M., non ha avuto scampo e ha perso la vita immediatamente, mentre l’altra persona a bordo del camioncino ha riportato gravi ferite, tra cui fratture agli arti inferiori e un trauma addominale. La gravità della situazione ha richiesto l'intervento urgente dell'elisoccorso, che ha trasportato il ferito all'ospedale di Cosenza.

Interventi e rallentamenti sulla Statale 283

Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. Gli operatori sanitari hanno provveduto a soccorrere i feriti, mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La circolazione sulla statale 283 ha subito forti rallentamenti. Per facilitare il flusso del traffico, Anas ha dovuto deviare temporaneamente le vetture, posizionando apposite segnalazioni sul tratto interessato. La situazione è tornata alla normalità solo intorno alle ore 16, quando la statale è stata finalmente riaperta al traffico.

Le cause dell’impatto sono ancora in fase di indagine.

Incidente stradale anche a Scalea: un'auto si ribalta sulla carreggiata

Sempre in Calabria nelle stesse ore anche lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, nel tratto che attraversa Scalea, si è verificato un incidente.

Un’automobile condotta da una donna è entrata in collisione frontale con un altro mezzo proveniente da Praia a Mare.

A seguito dell’urto, il veicolo si è capovolto, finendo la sua corsa su un lato della carreggiata. La donna al volante ha riportato ferite, fortunatamente non gravi. I soccorsi sono giunti con prontezza e l’hanno trasportata in ospedale per effettuare gli accertamenti del caso. La strada statale 18 è rimasta chiusa per consentire la rimozione del veicoli e ripristinare la sicurezza lungo il tratto.