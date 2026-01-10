L’attore turco Can Yaman, amatissimo dal pubblico italiano e protagonista di numerose serie di successo, è stato arrestato a Istanbul nel corso di un’operazione notturna condotta dalle autorità locali. Il blitz, scattato tra il 9 e il 10 gennaio, ha coinvolto diversi locali della movida cittadina ed è parte di una più ampia attività di controllo avviata nelle ultime settimane. Il nome di Can Yaman è emerso tra quelli delle persone fermate per accertamenti, circostanza che ha immediatamente attirato l’attenzione dei media internazionali, vista la grande popolarità dell’attore.

Un’operazione estesa che coinvolge volti noti e locali della movida

L’intervento delle forze dell’ordine ha interessato nove locali notturni situati in diverse zone della metropoli. L’operazione, pianificata da tempo, mirava a verificare la presenza di attività irregolari e a identificare frequentatori abituali dei locali ritenuti sensibili. Tra le persone fermate figurano anche altri nomi noti del mondo dello spettacolo turco, tra cui l’attrice Selen Gorguzel, oltre a professionisti del settore televisivo e giornalistico. Le autorità hanno disposto il trasferimento dei fermati presso l’Istituto di medicina forense per accertamenti obbligatori. L’operazione ha avuto un forte impatto mediatico non solo per la presenza di celebrità, ma anche per la portata del blitz, che ha coinvolto alcune delle zone più frequentate della vita notturna di Istanbul.

Le immagini diffuse dai media locali mostrano un massiccio dispiegamento di agenti e un flusso continuo di persone condotte fuori dai locali per essere identificate. La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando discussioni e speculazioni.

La posizione dell’attore e le possibili ripercussioni sui suoi progetti internazionali

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla posizione di Can Yaman all’interno dell’indagine. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti e non è ancora chiaro se nei confronti dell’attore verranno adottate misure ulteriori. La notizia arriva in un momento particolarmente delicato per la sua carriera: Yaman è infatti impegnato in produzioni internazionali, tra cui la nuova serie dedicata a Sandokan, un progetto molto atteso anche in Italia.

L’arresto rischia ora di creare un’onda lunga sulle sue collaborazioni, soprattutto quelle con partner europei. Le agenzie che seguono l’attore non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, mentre i fan continuano a chiedere aggiornamenti sui social. Nonostante la mancanza di comunicazioni dirette da parte del suo entourage, la vicenda potrebbe avere conseguenze significative sulla sua immagine pubblica, almeno nell’immediato. Molti osservatori ritengono che sarà fondamentale capire l’esito degli accertamenti e la posizione definitiva delle autorità turche.