Secondo quanto riportato dai media turchi, nella notte a Istanbul sarebbero scattati diversi arresti nell’ambito di una vasta indagine sul traffico e sul consumo di sostanze stupefacenti che coinvolgerebbe anche personaggi noti del mondo dello spettacolo e dell’informazione. Tra i fermati figurerebbe anche l’attore Can Yaman, la cui posizione è ora al vaglio delle autorità, in attesa di conferme ufficiali.

Istanbul, operazione notturna: fermati anche volti noti

Stando alle prime ricostruzioni, l’attore Can Yaman sarebbe stato fermato in Turchia nell’ambito di una vasta indagine sul traffico e sul consumo di sostanze stupefacenti che coinvolgerebbe personaggi famosi, vip e giornalisti di Istanbul.

Il fermo sarebbe avvenuto nella notte, quando la polizia turca avrebbe fermato complessivamente sette persone. Can Yaman sarebbe stato trovato in possesso di alcune dosi di droga, secondo quanto riportato dai media locali, durante una perquisizione effettuata all’interno di un locale. Al momento, tuttavia, non risultano dichiarazioni ufficiali da parte dell’attore né del suo entourage.

I sette fermati sono stati condotti presso l’Istituto di medicina forense. Qui sarebbero in corso analisi del sangue e accertamenti tossicologici per stabilire se e quali sostanze siano state eventualmente assunte.

L’indagine: raid nei night club e accertamenti in corso

L’operazione rientrerebbe in un’indagine più ampia condotta dalle forze dell’ordine turche, che nella stessa notte hanno effettuato controlli in nove night club della metropoli sul Bosforo.

Durante i raid sarebbero stati arrestati alcuni presunti spacciatori e i gestori di locali nei quali, secondo gli inquirenti, venivano vendute sostanze stupefacenti.

Secondo quanto emerso, l’operazione sarebbe scattata anche a seguito di una segnalazione che avrebbe portato gli investigatori a concentrare i controlli su alcuni locali frequentati da persone note.

Già nelle settimane precedenti, nell’ambito della stessa inchiesta, oltre venti persone tra esponenti del mondo dello spettacolo, giornalisti e volti noti sarebbero finite sotto indagine.

Le accuse contestate, a vario titolo, riguarderebbero il possesso di droghe o stimolanti per uso personale, l’agevolazione e l’incoraggiamento all’uso di sostanze stupefacenti, nonché ipotesi più gravi come l’incoraggiamento o la facilitazione della prostituzione e la messa a disposizione di luoghi per tale attività.

Attesa per comunicazioni ufficiali delle autorità

Can Yaman è uno degli attori turchi più conosciuti anche in Italia, dove ha raggiunto grande popolarità grazie a numerose serie televisive di successo e, più recentemente, per il ruolo da protagonista nella nuova produzione di Sandokan.

L’indagine è tuttora in corso e si attendono comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti, che chiariranno la posizione dei soggetti coinvolti e l’evoluzione dell’inchiesta.