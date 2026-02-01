"Lunedì rimetto la puntata gratis e aggiungo 20 minuti terrificanti", queste le dichiarazioni di Fabrizio Corona nel corso di un'ospitata presso la discoteca Cometa Dance Hall di Alessandria. L'ex re dei paparazzi ha specificato che non si fermerà davanti alla presa di posizione di Mediaset e addirittura è pronto a svelare nuovi retroscena sul "caso Signorini".

L'annuncio di Corona

Ospite in una discoteca di Alessandria, Fabrizio Corona ha fatto delle dichiarazioni importanti alla folla: "Avete visto che è successo con Mediaset? Mi hanno buttato giù la puntata.

Lunedì la rimetto, tutta gratis e aggiungo venti minuti terrificanti". A quel punto l'ex re dei paparazzi ha spiegato che per tutti coloro che non riusciti a seguire la puntata del podcast Falsissimo dov'è intervenuto Claudio Lippi la potranno rivedere visto che la pubblicherà anche per i non abbonati.

Il 51enne ha poi affermato che nella prossima puntata parlerà di alcuni personaggi Mediaset e fornirà ulteriori retroscena su Alfonso Signorini e Antonio Medugno.

Il 'caso Signorini' spiegato in breve

Tutto ha avuto inizio dal podcast Falsissimo di Fabrizio Corona dal titolo "Il prezzo del successo" dove ha raccontato che alcuni concorrenti uomini per entrare al Grande Fratello Vip avrebbero flirtato con Alfonso Signorini.

In particolare, c'è stato Antonio Medugno: il ragazzo ha rivelato di non avere mai avuto rapporti intimi col conduttore, ma che in alcune circostanze si sarebbero venute a creare delle situazioni ambigue. A tal proposito il tiktoker ha deciso di sporgere denuncia nei confronti del direttore di Chi, mentre Signorini a sua volta ha denunciato l'ex re dei paparazzi per revenge porn.

Lo scorso 26 gennaio, il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta dei legali di Signorini: Corona non può pubblicare video o contenuti di carattere diffamatorio che danneggino la reputazione e l'immagine del presentatore televisivo.

Pareri contrastanti sul web

Su X, diversi utenti hanno espresso un parere contrastante sulle nuove rivelazioni di Corona.

Un utente ha detto: "Complimenti a Corona che non si piega a Mediaset". A fare eco un altro che ha scritto: "Sono già collegato con i pop corn in attesa dei 20 minuti terrificanti". Un utente ha affermato: "Non Corona che annuncia nuovi retroscena su Signorini e Medugno, nonostante abbia il divieto di parlare di Alfonso". Tra i vari utenti c'è anche chi crede che non sia giusto avere un atteggiamento come quello del 51enne: "Ok fare informazione, ma non si può sparare a zero mostrando chat private".