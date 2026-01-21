Mediaset ha intrapreso un'azione legale contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione. L'azienda televisiva ha formalmente depositato una denuncia e richiesto il blocco dei profili social di Corona, una strategia simile a quella adottata in precedenza da Alfonso Signorini. Questa decisione di Mediaset è una risposta alle accuse di Corona contro Alfonso Signorini che l'azienda considera lesive nei confronti suoi e dei suoi rappresentanti.

Le ragioni della denuncia

Mediaset ha ritenuto indispensabile proteggere la propria immagine e quella dei suoi collaboratori in seguito alle affermazioni diffuse da Corona nel suo podcast Falsissimo in cui ha denunciato l'esistenza di un presunto Sistema Signorini.

Di conseguenza, l'azienda ha optato per un'azione legale, sollecitando non solo il riconoscimento della diffamazione, ma anche l'implementazione di misure restrittive sui canali digitali utilizzati da Corona per la diffusione dei contenuti incriminati.

Il caso Alfonso Signorini

La richiesta di Mediaset di sospendere i profili social di Corona fa eco a una precedente richiesta dei legali di Alfonso Signorini in cui si sollecitava l'intervento delle autorità per limitare la diffusione di contenuti ritenuti diffamatori nei suoi confronti. Corona, nel suo podcast Falsissimo, aveva detto esistesse un determinato sistema architettato da Signorini per entrare al Grande Fratello. Il 'sistema' prevedeva l'accettare le avances del conduttore.

Signorini ha denunciato Corona per revenge porn, sostenendo fossero state diffuse immagini private senza il suo consenso. Allo stesso modo, Antonio Medugno, uno dei principali accusatori di Signorini, ha denunciato il conduttore di violenza sessuale ed estorsione.