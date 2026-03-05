Britney Spears è stata fermata mercoledì notte nella contea di Ventura, in California, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riportato, gli agenti della California Highway Patrol l’hanno fermata intorno alle 21.30 e condotta in centrale nelle prime ore del mattino successivo, per poi essere rilasciata intorno alle 6. La popstar dovrà presentarsi in tribunale il 4 maggio.

Dettagli dell’arresto

L’arresto è avvenuto nella contea di Ventura, dove la cantante è stata fermata per guida in stato di ebbrezza. Il fermo è avvenuto mercoledì sera, intorno alle 21.30, e Spears è stata trattenuta fino alle prime ore di giovedì, quando è stata rilasciata intorno alle 6 del mattino.

Sviluppi legali

Britney Spears dovrà comparire in tribunale il 4 maggio per rispondere all’accusa. Questo episodio arriva in un momento in cui la cantante ha recentemente ceduto i diritti del suo intero catalogo musicale alla società Primary Wave, in un’operazione del valore stimato intorno ai 200 milioni di dollari.