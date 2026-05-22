Inaugurata il 22 maggio 2026 la nuova base Aeroitalia all'Aeroporto di Salerno. L'evento rafforza lo scalo quale porta d'accesso per Cilento e Campania, avviando voli nazionali e rotte internazionali estive. La giornata è iniziata con il primo volo Aeroitalia da Salerno per Milano Malpensa. Al rientro, cerimonia con taglio del nastro ha sancito l'inizio operazioni.

Connessioni Nazionali e Dettagli Operativi

Le celebrazioni sono proseguite con la partenza del volo per Torino; passeggeri hanno ricevuto gadget personalizzati al gate. La base comporta il posizionamento di un aeromobile dedicato e 19 frequenze settimanali verso destinazioni italiane: Milano Malpensa, Torino, Genova, Trieste.

Dopo i voli inaugurali, i collegamenti per Genova e Trieste sono partiti dal giorno successivo, ampliando le opportunità di viaggio per Campania e Cilento.

Espansione Internazionale Estiva

Per la stagione estiva, Aeroitalia ha annunciato quattro nuove rotte internazionali leisure. Operativi tra luglio e agosto, questi voli diretti collegheranno lo scalo salernitano con mete quali Ibiza, Palma di Mallorca, Mykonos e Santorini. L'iniziativa incrementa l'offerta turistica e rafforza la posizione dell'Aeroporto di Salerno nei collegamenti del Sud Italia. L'investimento di Aeroitalia sostiene crescita aeroportuale e incentiva il turismo outgoing.

Il Ruolo Strategico dell'Aeroporto Salernitano

L'Aeroporto di Salerno è infrastruttura chiave per la Campania.

Progettato per servire il territorio salernitano e aree turistiche come la Costiera Amalfitana e il Cilento, lo scalo è dotato di infrastrutture per voli nazionali e internazionali. L'obiettivo è consolidare la sua posizione come punto di riferimento per la mobilità aerea nel Sud Italia, offrendo nuove opportunità di collegamento e sviluppo turistico.