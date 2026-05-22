Tulsi Gabbard, l'attuale direttrice della National Intelligence americana, ha annunciato le proprie dimissioni. La notizia, riportata da Fox, è stata confermata da Gabbard con una lettera pubblica. La decisione è motivata da ragioni familiari: al marito è stata diagnosticata una forma estremamente rara di tumore alle ossa. Gabbard ha comunicato la scelta al presidente Donald Trump; il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 30 giugno.

Nella sua lettera di dimissioni, Gabbard ha dichiarato: "Sfortunatamente devo rassegnare le mie dimissioni, con effetto dal 30 giugno.

A mio marito Abraham è stata diagnosticata una forma estremamente rara di tumore alle ossa". Ha poi aggiunto: "A questo punto, devo allontanarmi dal servizio pubblico per essere al suo fianco e sostenerlo completamente in questa battaglia".

Il contesto delle dimissioni e la successione

Le dimissioni di Tulsi Gabbard segnano la partenza del quarto componente del gabinetto durante il secondo mandato di Donald Trump. Il presidente ha commentato la notizia, affermando: "Tulsi ha svolto un lavoro incredibile e ci mancherà". La guida della National Intelligence sarà temporaneamente assunta dal vice direttore principale, Aaron Lukas, come direttore ad interim. Lukas vanta un'esperienza consolidata: assistente intelligence per Ric Grenel (2020) e vice direttore senior per Europa e Russia al Consiglio di Sicurezza Nazionale nell'ultimo anno della precedente amministrazione.

Il ruolo della National Intelligence americana

L'organismo noto come National Intelligence americana (ODNI) è cruciale per la sicurezza degli Stati Uniti. Coordina le attività delle agenzie di intelligence e fornisce consulenza al presidente. Il direttore dell'ODNI, figura chiave, supervisiona raccolta e analisi delle informazioni, assicurando la collaborazione tra le agenzie federali.