La Guardia di Finanza ha individuato cento imbarcazioni di lusso battenti bandiera estera e non dichiarate al fisco italiano, in un'operazione condotta nei principali porti turistici della Sardegna. L'attività, svolta nei mesi scorsi, ha portato alla scoperta di yacht e barche con un valore complessivo stimato in 48 milioni di euro.

Le Fiamme Gialle hanno accertato che le imbarcazioni, pur intestate formalmente a società estere, erano di proprietà di residenti italiani, un espediente per eludere le normative fiscali nazionali. I controlli documentali e le verifiche sull'utilizzo effettivo, svolti in diversi porti dell'isola, hanno portato alla segnalazione dei proprietari all'Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte dovute.

Meccanismo di elusione e valore dell'evasione

Le verifiche hanno dimostrato che le imbarcazioni, sebbene registrate all'estero, erano utilizzate stabilmente in Italia. Questo sistema consentiva di evitare il pagamento delle tasse sui beni di lusso nel territorio nazionale. I 48 milioni di euro rappresentano il valore di mercato delle unità sottoposte a controllo.

L'operazione rientra nei controlli mirati contro l'evasione fiscale nel diporto nautico, con focus sull'intestazione fittizia a società straniere. Il fenomeno delle barche "esterovestite" è considerato una delle principali criticità nella lotta all'evasione fiscale legata ai beni di lusso.

Il ruolo della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza, corpo di polizia a ordinamento militare dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha il compito di prevenire, ricercare e reprimere violazioni economiche e finanziarie.

Tra le sue funzioni principali vi sono il contrasto all'evasione fiscale, il controllo dei movimenti di capitali e la tutela del bilancio dello Stato.

Il Corpo opera su tutto il territorio nazionale, inclusa la Sardegna, con specifiche competenze in controlli doganali e di polizia economico-finanziaria. Le verifiche nei porti turistici sono azioni ordinarie per garantire il rispetto delle norme fiscali e la corretta contribuzione dei possessori di beni di lusso.