Una cerimonia solenne ha segnato un momento cruciale per la sanità italiana: presso l'Università Federico II di Napoli, settecento nuovi medici e odontoiatri hanno pronunciato il giuramento di Ippocrate. Questo evento, carico di significato e di profonda emozione, ha rappresentato l'ufficiale ingresso di questi giovani professionisti nel mondo della medicina, sancendo l'inizio di un percorso dedicato alla cura e al benessere dei pazienti.

Il Giuramento di Ippocrate all'Università Federico II

L'Aula Magna dell'antico e prestigioso Ateneo napoletano ha ospitato la toccante celebrazione, alla presenza di illustri autorità accademiche e dei rappresentanti degli ordini professionali.

I settecento laureati, visibilmente emozionati e consapevoli dell'importanza del momento, hanno recitato il tradizionale giuramento di Ippocrate, una formula che incarna l'impegno etico e morale imprescindibile per chiunque scelga di intraprendere la professione medica e odontoiatrica. Durante l'evento, è stata posta particolare enfasi sui valori fondamentali che devono guidare ogni professionista della salute: la responsabilità verso la vita umana, la dedizione incondizionata al proprio lavoro e il rispetto profondo per ogni paziente. Questi principi sono stati ribaditi come i veri pilastri su cui si fonda l'esercizio della medicina, a garanzia di un servizio sempre orientato al bene comune.

L'eccellenza formativa dell'Università Federico II

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, fondata nel lontano 1224, si conferma non solo uno degli atenei più antichi, ma anche tra i più prestigiosi d'Italia. La sua offerta formativa è vasta e di altissima qualità, includendo i rinomati corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. L'istituzione svolge un ruolo centrale e insostituibile nella formazione dei professionisti della salute, sia per la regione Campania che per l'intero contesto nazionale. L'impegno dell'università non si limita alla didattica; essa è infatti attivamente coinvolta nella promozione della ricerca scientifica all'avanguardia e nella costante diffusione dei principi etici e deontologici che devono imprescindibilmente orientare la pratica medica.

Questo garantisce che i futuri medici siano non solo competenti dal punto di vista tecnico-scientifico, ma anche profondamente consapevoli della loro missione sociale e della responsabilità che essa comporta.

Un passo cruciale per i nuovi professionisti della sanità

La cerimonia del giuramento di Ippocrate rappresenta, in sintesi, un passaggio fondamentale e irrinunciabile per i neolaureati. Con questo atto solenne, essi si preparano ad affrontare le complesse sfide che la professione medica presenta, armati di una solida competenza scientifica e di un profondo senso di responsabilità. L'obiettivo è quello di mettere le proprie capacità e conoscenze al servizio della comunità, contribuendo attivamente al miglioramento della salute pubblica e al benessere collettivo. È un momento di grande speranza e di rinnovato impegno per il futuro della medicina, che vede in questi giovani professionisti i custodi dei valori più alti della cura e dell'assistenza.