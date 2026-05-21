Napoli si prepara ad accogliere una nuova, entusiasmante tappa nel percorso verso la 38ª America's Cup. Dal 24 al 27 settembre 2026, la città partenopea ospiterà una regata preliminare della prestigiosa Louis Vuitton America's Cup, come annunciato dal ministro dello Sport Andrea Abodi. Questo evento, che segue la tappa di Cagliari, vedrà le stesse agili imbarcazioni AC40 sfidarsi nelle acque del Golfo, segnando un momento cruciale per il rilancio territoriale e la collaborazione tra le istituzioni.

Il ministro Abodi ha enfatizzato il profondo valore simbolico di questa scelta, definendo la regata una "prima prova generale" per Napoli.

Un battesimo che racchiude molteplici significati, tra cui la sinergia istituzionale e la rinascita di Bagnoli, un'area che per oltre trent'anni è rimasta in stato di abbandono. L'iniziativa, ha spiegato Abodi, trasforma un'idea iniziale in un progetto concreto, nel quale il Governo ha investito con l'obiettivo di generare valore, sviluppo, attrattività, investimenti, turismo, socialità e nuove opportunità, specialmente per i giovani.

Napoli e il rilancio di Bagnoli: un'occasione unica

La regata di Napoli si affianca a quella già in corso a Cagliari, confermando l'Italia come fulcro delle competizioni preliminari con le imbarcazioni AC40. L'evento assume un'importanza strategica per il rilancio dell'area di Bagnoli, da tempo al centro di ambiziosi progetti di riqualificazione.

Dopo decenni di attesa, la città si appresta a vivere un'occasione di visibilità e sviluppo, accogliendo una delle tappe più significative che condurranno alla America's Cup 2027.

Abodi ha ribadito il carattere universale dell'America's Cup, una competizione che "ha attraversato i secoli consolidando il suo valore". Napoli, dopo Cagliari, si inserisce in un percorso avviato poco più di un anno fa con l'assegnazione dell'organizzazione, un cammino che procede con concretezza e puntualità, mantenendo la rotta verso quello che si preannuncia come l'evento velico più importante al mondo nel 2027.

La 38ª America's Cup: contesto e protagonisti

La 38ª America's Cup avrà luogo a Napoli nel luglio 2027, una scelta maturata in seguito alla rinuncia di Barcellona.

Il Protocollo ufficiale della competizione è stato ratificato il 12 agosto 2025, con la scadenza delle iscrizioni iniziali fissata al 31 ottobre 2025 e la possibilità di adesioni tardive fino al 31 marzo 2026. Tra i team già confermati figurano: Emirates Team New Zealand (defender), Athena Racing (Gran Bretagna, challenger of record), l'italiana Luna Rossa (challenger), Tudor Team Alinghi (Svizzera), La Roche‑Posay Racing Team (Francia), American Racing Challenger Team USA (Stati Uniti) e Team Australia (Australia).

Le regate dei challenger prenderanno il via nella primavera del 2027, culminando nel match finale in programma dal 10 al 18 luglio 2027. La regata preliminare di Napoli si inserisce in un calendario dinamico che include già la tappa di Cagliari (21-24 maggio 2026), con ulteriori appuntamenti che verranno resi noti. Questa iniziativa non solo consolida il ruolo dell'Italia nel panorama velico internazionale, ma promuove anche la valorizzazione e la riqualificazione delle aree urbane coinvolte.