Arrivano le ultime notizie sulle condizioni di salute di Oktay Çubuk. L'attore turco è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco in Portogallo, ma secondo le fonti ufficiali il rischio vitale sarebbe ormai superato.

Oktay Çubuk, paura a Lisbona: la dinamica del malore e gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riferito dalla giornalista Birsen Altuntaş, l’attore si trovava a Lisbona per accompagnare la madre, Nilhan Çetinyamaç Çubuk (dirigente del Robert College), in un viaggio di lavoro.

Durante il soggiorno, Çubuk ha accusato un malore improvviso di origine cardiaca.

Le ricostruzioni indicano che il cuore si sia fermato, rendendo necessario un intervento immediato dei soccorsi. Dopo il trasporto d'urgenza in ospedale, i medici sono riusciti a rianimarlo e a stabilizzarlo grazie alle prime manovre salvavita.

Oktay Çubuk, condizioni stabili dopo la terapia intensiva

Dall'ospedale arrivano segnali positivi: il pericolo di vita è stato ufficialmente scongiurato. Dopo il delicato passaggio in terapia intensiva, l'equipe medica è riuscita a portare l'attore fuori dalla fase critica, confermando un progressivo miglioramento del quadro generale

Attualmente, il quadro clinico viene descritto come stabile, con il paziente ancora sotto osservazione medica per precauzione.

La permanenza in ospedale proseguirà per consentire ai medici di monitorare l’evoluzione e prevenire eventuali complicazioni.

Quali sono le cause del malore di Oktay Çubuk?

Non è stata ancora resa nota la causa precisa del malore. Le fonti sottolineano che l’attore non aveva precedenti problemi cardiaci conosciuti, motivo per cui sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’origine dell’episodio.

Gli esami in corso saranno determinanti per capire se si sia trattato di un evento isolato o legato a condizioni non ancora diagnosticate.

Oktay Çubuk: età, carriera e filmografia dell'attore

Nato il 12 marzo 1996 a Izmir, Oktay Çubuk ha iniziato la sua carriera con la serie Cennetin Gözyaşları, affermandosi poi in diverse produzioni televisive e cinematografiche.

Tra i titoli più noti figurano Aşk Ağlatır, Sol Yanım, Baba e Io sono Farah, dove interpreta il personaggio di Kaan.