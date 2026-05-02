Un violento attacco ha colpito il villaggio di Meza, situato nel distretto di Ancuabe, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, in Mozambico. Giovedì pomeriggio, miliziani del gruppo Ahlu al-Sunna wa al-Jama’a, noto per la sua affiliazione alla galassia fondamentalista dello Stato islamico, hanno devastato numerosi edifici di grande valore simbolico per la comunità locale.

Suor Laura Malnati, provinciale delle suore missionarie comboniane del Mozambico, ha riferito la gravità dei danni: «Hanno bruciato la chiesa, la casa dei padri scolopi, l'asilo».

Queste strutture principali del villaggio sono state completamente incendiate dai miliziani. Suor Laura ha sottolineato come, per fortuna, i padri siano stati avvisati tempestivamente, riuscendo così ad abbandonare Meza prima dell'arrivo dei terroristi.

L'assalto e le sue conseguenze

Durante l'assalto, i miliziani hanno fatto irruzione nella parrocchia di São Luís de Monfort, un luogo che dal 1946 rappresenta una storica presenza cattolica nella regione. Monsignor António Juliasse, vescovo di Pemba, ha descritto la scena con parole drammatiche, affermando che «tutto è stato ridotto in macerie». Ha inoltre riferito che, nel corso dell'attacco, i civili sono stati catturati e costretti ad ascoltare messaggi d'odio.

Sebbene i missionari siano al sicuro, la comunità locale versa in uno stato di profondo shock.

La parrocchia di São Luís de Monfort si erge come un punto di riferimento fondamentale per la presenza cattolica a Cabo Delgado. L'attacco non ha devastato solamente la struttura religiosa principale, ma ha anche incendiato la casa dei padri scolopi e l'asilo, tutti elementi centrali per la vita sociale e religiosa del villaggio di Meza.

Contesto e ruolo della Diocesi di Pemba

La provincia di Cabo Delgado, situata nel nord del Mozambico, è purtroppo da anni teatro di crescenti tensioni e violenze, alimentate dalla presenza di gruppi armati affiliati a organizzazioni jihadiste. Il distretto di Ancuabe, dove sorge il villaggio di Meza, ricade sotto la giurisdizione della diocesi di Pemba, guidata da monsignor António Juliasse.

Questa diocesi estende la sua azione su tutta la provincia di Cabo Delgado, assumendo il compito cruciale di coordinare le attività religiose, sociali ed educative in una delle regioni più duramente colpite dal conflitto.

Istituita nel 1957, la diocesi di Pemba svolge un ruolo di primo piano nell'assistenza alle comunità locali, fornendo un indispensabile supporto spirituale e materiale, specialmente nelle aree più afflitte dalla violenza. La parrocchia di São Luís de Monfort, fondata nel lontano 1946, si distingue come una delle più antiche della regione e incarna un potente simbolo della resilienza della comunità cattolica locale di fronte alle avversità.