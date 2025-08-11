Le anticipazioni turche di Io sono Farah annunciano nuove conseguenze legate all'omicidio di Alperen. Negli episodi in onda prossimamente su Canale 5, Mehmet arresterà Kaan e proseguirà le indagini sul delitto. Questo porterà Ali Galip a rivolgersi a Tahir, chiedendogli di sbarazzarsi del poliziotto. Non mancheranno i colpi di scena: il delitto nel locale potrebbe non essere stato commesso da Kaan. Emergerà infatti un dettaglio destinato a ribaltare la situazione: quella notte furono sparati due colpi.

Mehmet scopre che Gonul frequenta Kaan

Mehmet terrà d'occhio i movimenti di sua sorella Gonul, scoprendo che ha iniziato a frequentare Kaan.

La ragazza non sarà al corrente della reale identità del giovane, figlio del pericoloso malavitoso Ali Galip: lei crede che si chiami Emir. Intanto, Mehmet farà arrestare Kaan grazie all'arma che gli consegnerà Tahir, il quale sarà disposto a tutto pur di proteggere Farah dalle rappresaglie del suo capo. La perizia balistica fornirà un dettaglio sconvolgente: l'arma consegnata da Tahir non risulta essere compatibile con quella utilizzata per uccidere Alperen. Mehmet tornerà da Tahir per svelargli l'esito della consulenza, ma quest’ultimo gli dirà di non averlo raggirato, anzi, ribadirà che quella è l’arma con cui Kaan ha ucciso Alperen.

Ali Galip chiede a Tahir di sbarazzarsi di Mehmet

Ci saranno conseguenze: la perizia permetterà a Kaan di uscire dal carcere.

Una volta tornato in libertà, il ragazzo rivedrà Gonul, ma questo incontro farà andare Mehmet su tutte le furie: non accetterà che la sorella abbia a che fare con un criminale. Pertanto, interromperà l’incontro tra i due giovani, svelando a Gonul la vera identità del ragazzo: non è Emir, come lei crede, ma Kaan Akinci, l’assassino di Alperen. Tale rivelazione sconvolgerà Gonul, che correrà a casa di Farah. Sarà intanto lei a svelare un dettaglio a Mehmet: la notte dell’omicidio di Alperen, i colpi sparati sono stati due. Il poliziotto proseguirà le indagini, ma tale ostinazione porterà Ali Galip a perdere la pazienza. Il padre di Kaan vorrà mettere a tacere per sempre il poliziotto e per farlo ordinerà a Tahir di uccidere Mehmet.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Kerim è stato ricoverato in ospedale

Nelle precedenti puntate di Io sono Farah andate in onda su Canale 5, Kerim è stato male e ha necessitato di un ricovero ospedaliero. Una volta tornato a casa, è stato protetto da Tahir, che ha promesso a Farah di prendersi cura di lui, pagando tutte le cure necessarie per farlo stare meglio. Nel frattempo, Gonul ha conosciuto Kaan, senza sapere che in realtà il ragazzo è il figlio di Ali Galip. Kaan ha mentito sulle sue origini, arrivando persino a fingere di chiamarsi Emir.