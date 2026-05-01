Un nuovo incidente mortale ha interessato nella tarda serata del 30 aprile la Statale 106 Jonica. Ieri sera, nel territorio di Trebisacce (CS), un violento scontro tra tre auto ha causato la morte di due persone e il ferimento di cinque individui, tra cui tre ragazze minorenni. L'incidente è avvenuto in località "Rovitti", un punto già noto per i suoi pericoli. L’ennesima tragedia su una strada che continua a mietere vittime, sollevando nuovamente il tema della sicurezza su questa arteria stradale.

La dinamica del tragico incidente sulla SS 106

L'incidente che ha sconvolto Trebisacce ha visto coinvolte tre autovetture: una Opel Meriva, una Ford Fiesta e una BMW.

La tragedia ha avuto un bilancio pesante: due vittime, un uomo e una donna, entrambi originari di Oriolo, che viaggiavano a bordo della stessa Opel Meriva in direzione nord. Con loro, nella stessa vettura, viaggiavano tre ragazze minorenni, tutte rimaste ferite nell’impatto. Le altre due auto, la Ford Fiesta e la BMW, erano condotte rispettivamente da due persone che viaggiavano sole e che sono anch'esse rimaste ferite.

Le prime ricostruzioni indicano che la collisione tra i veicoli è stata estremamente violenta. I conducenti delle altre due vetture sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso, mentre le ragazze, purtroppo, hanno riportato ferite più gravi. L'incidente ha scosso profondamente la comunità locale e sollevato molte domande sulla sicurezza stradale lungo la SS 106.

Statale 106: una strada pericolosa e troppo spesso teatro di tragedie

La Statale 106 continua a essere una delle strade più pericolose del sud Italia. La tragedia di ieri si aggiunge a una lunga lista di incidenti mortali che caratterizzano la zona, consolidando la fama di questa arteria come una "strada della morte". I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, con diverse ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti negli ospedali vicini. Anche i Vigili del Fuoco di Castrovillari sono accorsi sul posto per mettere in sicurezza l'area e rimuovere i veicoli incidentati.

La risposta dei soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente i soccorsi.

Le ambulanze del 118 hanno trasportato i cinque feriti negli ospedali locali, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. La sicurezza del tratto stradale e la gestione del traffico sono stati garantiti dai Carabinieri, che stanno indagando sull’esatta dinamica dell’incidente. La causa del tragico impatto, al momento, rimane incerta e sarà accertata dai militari attraverso un’indagine approfondita.