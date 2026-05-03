Un uomo di 60 anni, residente nei Castelli Romani, è stato al centro di un’indagine coordinata dalla Procura di Velletri, culminata con il sequestro preventivo di oltre 104mila euro da parte della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Roma. L'uomo percepiva indebitamente, a partire dal 2018, la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, benefici destinati a chi è totalmente privo della vista.

Smascherato il raggiro

L'indagine è scaturita dalla richiesta dell'uomo, formalmente dichiarato cieco assoluto, di ottenere un pass per disabili da esporre sulla propria autovettura.

Successivamente, ha contattato la polizia locale per segnalare infrazioni commesse da altri automobilisti mentre egli stesso era alla guida. Questo comportamento è risultato incompatibile con la cecità totale dichiarata. Le verifiche condotte hanno documentato che l'uomo camminava senza ausili, attraversava la strada in autonomia, guidava regolarmente la propria auto, aveva rinnovato la patente nel 2020 senza alcuna prescrizione medica e, nel 2024, aveva persino presentato domanda per il porto d'armi a uso sportivo. Di fronte a queste evidenze, il Gip di Velletri ha disposto il sequestro delle somme indebitamente percepite, quantificate in oltre 104mila euro.

Dettagli dell’operazione

L'operazione, condotta dalla Guardia di Finanza della compagnia di Colleferro in collaborazione con la polizia locale e sotto il coordinamento della Procura di Velletri, ha portato al sequestro preventivo delle somme percepite illecitamente.

L'ammontare complessivo del danno erariale accertato supera i 104mila euro.

Il contesto investigativo della Procura di Velletri

La Procura di Velletri è attivamente impegnata nel coordinamento di indagini relative a frodi ai danni dello Stato, spesso avvalendosi del supporto della Guardia di Finanza. In un recente caso analogo, è stato smascherato un sistema organizzato volto all'ottenimento indebito di prestazioni assistenziali, che ha coinvolto circa 220 persone e ha causato un danno erariale stimato in oltre 200mila euro.