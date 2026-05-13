Un passo significativo verso la modernizzazione e la valorizzazione dei centri nevralgici del commercio locale è stato compiuto a Napoli. Il decreto interministeriale che affida alle Regioni la gestione degli interventi di riqualificazione dei mercati rionali è ora pienamente attuativo, aprendo la strada a importanti investimenti. In questo contesto, la Regione Campania ha confermato il proprio impegno, stanziando i fondi necessari per finanziare ben nove progetti di riqualificazione. Tali iniziative, mirate all'ammodernamento e alla sostenibilità, erano già state approvate dalla Giunta comunale di Napoli lo scorso febbraio, su proposta dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive.

I progetti delineano una serie articolata di interventi volti a trasformare e migliorare le strutture esistenti. Tra le principali azioni previste figurano l’ammodernamento, l’ampliamento e una profonda riqualificazione strutturale dei mercati. Un'attenzione particolare è riservata all’efficientamento energetico e alla promozione di una maggiore sostenibilità ambientale, aspetti cruciali per il futuro delle infrastrutture urbane. La realizzazione di questi interventi sarà supportata da un cofinanziamento comunale obbligatorio, che non potrà essere inferiore al 10% dell’investimento complessivo. L'investimento totale per l'insieme dei progetti si attesta intorno agli 800.000 euro, evidenziando l'entità dell'impegno finanziario.

I mercati rionali al centro della riqualificazione a Napoli

L’assessora al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, ha sottolineato l'importanza strategica di queste iniziative. “Con questo importantissimo finanziamento della Regione Campania, che ringraziamo, facciamo un passo strategico nella cura della città”, ha dichiarato l’assessora. Ha inoltre evidenziato la duplice funzione dei mercati rionali, che non sono solo luoghi di commercio, ma anche veri e veri centri di aggregazione sociale e di attrattiva turistica. “Riqualificarli e valorizzarli vuol dire tutelare l’identità e l’unicità di Napoli, agendo in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale per il rilancio del Made in Italy”, ha concluso Armato, ponendo l'accento sul valore culturale ed economico di tali interventi.

I progetti di riqualificazione interesseranno specificamente i seguenti mercati, distribuiti su diverse Municipalità della città: il Mercato Galiani (Municipalità 1), il Mercato di via Arena alla Sanità (Municipalità 3), il Mercato Caramanico (Municipalità 4), il Mercato coperto De Bustis (Municipalità 5), il Mercato Monte Somma (Municipalità 7), il Mercato "La Piramide" (Municipalità 8), il Mercato di via Nerva a Soccavo (Municipalità 9) e il Mercato Starza a Bagnoli (Municipalità 10).

È importante notare che anche il Mercato di Piazzetta Montecorvo (Municipalità 2) è stato inserito nel progetto di riqualificazione e ammesso a finanziamento. Tuttavia, l’ente comunale sta attualmente lavorando al reperimento delle risorse economiche mancanti necessarie per poter procedere con la piena attuazione degli interventi previsti anche per questa importante struttura.

Il ruolo strategico delle Regioni e il rilancio del Made in Italy

Il decreto interministeriale che disciplina la riqualificazione dei mercati rionali attribuisce alle Regioni una competenza fondamentale nella programmazione e nel finanziamento degli interventi necessari. Questa delega permette alle amministrazioni regionali, come nel caso della Campania, di sostenere progetti che non si limitano al mero miglioramento delle strutture fisiche, ma che mirano anche a promuovere l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. Tali azioni sono pienamente in linea con le direttive nazionali e con l'obiettivo più ampio di valorizzare il patrimonio locale.

I mercati rionali, con la loro storia e la loro vitalità, rappresentano da sempre punti di riferimento essenziali per la vita commerciale e sociale delle città.

La loro valorizzazione si inserisce in un quadro più ampio di politiche volte al rilancio e alla tutela dell’identità locale, contribuendo a rafforzare il tessuto economico e culturale del territorio.