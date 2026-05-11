L'ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra è stato scarcerato l'11 maggio, dopo aver scontato otto mesi di una condanna a un anno per corruzione. Il miliardario settantaseienne, con una lunga carriera nel settore delle telecomunicazioni, ha lasciato la prigione Klong Prem Central di Bangkok, accolto da circa trecento sostenitori e familiari, tra cui la figlia Paetongtarn, anch'essa ex premier. Al momento del rilascio, Thaksin ha abbracciato i parenti e ha salutato i sostenitori vestiti di rosso, il colore simbolo del suo movimento politico, alcuni dei quali hanno gridato “Amiamo Thaksin”.

Durante i quattro mesi di libertà vigilata, Thaksin indosserà un braccialetto elettronico e dovrà risiedere nella sua abitazione dichiarata a Bangkok, presentandosi regolarmente alle autorità di sorveglianza. La sua condanna, inizialmente di otto anni, era stata commutata a un anno dal re Maha Vajiralongkorn. Durante la detenzione, aveva ottenuto il permesso di scontare parte della pena in una suite dell'ospedale della polizia per motivi di salute. Il rilascio anticipato è stato concesso dopo che una commissione del Ministero della Giustizia ha valutato positivamente la sua buona condotta, l'età avanzata e il basso rischio di recidiva.

La dinastia politica degli Shinawatra in Thailandia

La famiglia Shinawatra ha esercitato un'influenza dominante nella vita politica thailandese negli ultimi vent'anni.

Thaksin è stato primo ministro dal 2001 al 2006, prima di essere deposto da un colpo di Stato militare e di trascorrere circa quindici anni in esilio. Sua sorella Yingluck ha guidato il governo tra il 2011 e il 2014, venendo anch'essa rimossa dai militari. La figlia Paetongtarn è stata la più giovane premier del Paese nel 2024, ma è stata destituita nell'agosto 2025 dalla Corte Costituzionale.

Il partito Pheu Thai, fondato da Thaksin, ha registrato la peggiore sconfitta elettorale della sua storia alle elezioni parlamentari di febbraio, scendendo al terzo posto. Nonostante ciò, la sua inclusione nella coalizione di governo del primo ministro conservatore Anutin Charnvirakul lascia aperta la possibilità di una rinascita politica per la formazione populista.

Contesto della condanna e le implicazioni della scarcerazione

Thaksin era stato condannato per abuso di potere e corruzione, con accuse legate all'utilizzo della sua posizione per favorire interessi personali e l'approvazione illegale di un progetto di lotteria statale. La sua condanna era stata emessa in contumacia, ma Thaksin aveva fatto ritorno in Thailandia nel 2023, quando il partito Pheu Thai era tornato al governo. Dopo proteste per presunti trattamenti di favore durante la detenzione, la Corte Suprema aveva ordinato il suo trasferimento in carcere nel settembre 2025. Il rilascio anticipato è stato deciso nell'ambito di una revisione che ha riguardato oltre novecento casi di detenuti idonei.

Al momento della scarcerazione, Thaksin non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, limitandosi a salutare i sostenitori e a dichiarare: “Ero in ibernazione, ora non ricordo nulla”. La sua scarcerazione solleva interrogativi sul futuro ruolo politico della famiglia Shinawatra e del partito Pheu Thai nella scena politica thailandese.