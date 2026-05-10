Diana Brozek, sorella di Karol Brozek, ha annunciato una promessa di ricompensa di 4.500 euro a chiunque possa fornire informazioni utili al ritrovamento del fratello. Karol Brozek, escursionista polacco di 44 anni, è scomparso da sei mesi sul Gran Sasso. L'appello, diffuso attraverso i social network, mira a incentivare chiunque abbia notizie a farsi avanti per contribuire alle ricerche, finora senza esito.

L'uomo è scomparso a novembre mentre si trovava sul massiccio del Gran Sasso, accompagnato dai suoi due cani. Le condizioni climatiche e le nevicate che hanno interessato la zona dalla data della scomparsa hanno notevolmente complicato le operazioni di ricerca.

Uno dei cani è stato successivamente ritrovato, mentre dell'altro animale e dell'escursionista non si hanno più tracce. La famiglia Brozek nutre speranza in una svolta, confidando anche nel progressivo scioglimento delle nevi primaverili, che potrebbe facilitare il lavoro dei soccorritori e di eventuali volontari.

Le ricerche e il contesto della scomparsa

La scomparsa di Karol Brozek risale allo scorso novembre, quando l'uomo si è avventurato sulle montagne del Gran Sasso. Le prime nevicate della stagione si sono verificate proprio nei giorni in cui è stato lanciato l'allarme per la sua scomparsa. Nonostante l'impegno delle squadre di soccorso e dei volontari, le condizioni meteorologiche avverse hanno reso difficili le operazioni di ricerca, proseguite nei mesi successivi senza successo.

La decisione della sorella Diana di offrire una ricompensa economica nasce dalla volontà di mantenere alta l'attenzione sul caso e di incoraggiare chiunque possa aver visto o raccolto elementi utili a segnalarsi. La famiglia resta in attesa di sviluppi, confidando che con l'arrivo della primavera e lo scioglimento della neve possano emergere nuovi indizi.

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Il Gran Sasso, teatro della scomparsa, fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, una delle aree protette più estese dell'Italia centrale. Il parco si estende su una superficie di circa 150.000 ettari e comprende numerose vette, tra cui il Corno Grande, la cima più alta degli Appennini con i suoi 2.912 metri.

L'area è caratterizzata da una notevole varietà di ambienti naturali e da condizioni climatiche che, specialmente in inverno, possono risultare particolarmente impegnative per gli escursionisti.

Le attività di ricerca in queste zone sono spesso ostacolate dalle condizioni meteo e dalla complessità del territorio, che presenta numerosi sentieri, pareti rocciose e aree boschive. Il parco è gestito da un ente dedicato alla tutela ambientale e alla sicurezza dei visitatori, che promuove anche campagne informative sulla prevenzione degli incidenti in montagna.