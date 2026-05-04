Il 4 maggio 2026, le forze armate degli Stati Uniti hanno neutralizzato sei imbarcazioni iraniane che tentavano di interferire con la navigazione commerciale. L'operazione, annunciata dall'ammiraglio Brad Cooper, capo del US Central Command, si è svolta nello strategico Stretto di Hormuz, cruciale per il traffico marittimo internazionale.

Durante l'intervento, l'esercito statunitense ha anche intercettato missili da crociera e droni lanciati dall'Iran. L'ammiraglio Cooper ha "consigliato vivamente" alle forze iraniane di mantenersi a distanza dagli assetti militari statunitensi.

L'azione si inserisce in un contesto di tensione regionale, dove la sicurezza delle rotte commerciali è una priorità.

Intervento Nello Stretto di Hormuz

L'azione statunitense è stata motivata dalla necessità di garantire la libera navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz. Le sei imbarcazioni iraniane sono state distrutte dopo i loro tentativi di ostacolare le navi mercantili. L'ammiraglio Cooper ha evidenziato che il blocco navale statunitense contro l'Iran, che impedisce alle navi di recarsi in o partire dal territorio iraniano, è tuttora in vigore e sta producendo risultati superiori alle aspettative.

La presenza militare statunitense mira a prevenire incidenti e a proteggere le rotte commerciali da potenziali minacce.

Le forze statunitensi continueranno a monitorare attentamente la situazione per evitare ulteriori interferenze.

Il Ruolo del US Central Command

Il US Central Command (CENTCOM) è il comando unificato delle forze armate degli Stati Uniti responsabile delle operazioni nel Medio Oriente, inclusa la salvaguardia dello Stretto di Hormuz. Questo stretto è tra i passaggi marittimi più trafficati al mondo, fondamentale per il transito di petrolio e merci tra il Golfo Persico e i mercati internazionali.

La missione del CENTCOM include la protezione della navigazione e la prevenzione di attività che possano compromettere la sicurezza delle rotte commerciali. L'operazione del 4 maggio 2026 si inserisce nelle regolari attività di sorveglianza e difesa che il comando svolge nella regione, a conferma dell'impegno per la sicurezza marittima.