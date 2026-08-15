Il mondo del ciclismo è in lutto per la scomparsa di Finlay Tarling, promettente corridore gallese di 19 anni in forza al team svizzero NSN Development Team, deceduto tragicamente durante l'ottava tappa dell'87ª edizione della Volta a Portugal. L'incidente si è verificato lungo la Strada Nazionale 316, a circa 20 km dall'arrivo della corsa.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le informazioni fornite dal Comando Territoriale della GNR (Guarda Nacional Republicana) di Viana do Castelo all'agenzia Lusa, la dinamica evidenzia come un mezzo del normale traffico si si sia immesso sul percorso:

Invasione di corsia: Un veicolo commerciale leggero (un furgone bianco), del tutto estraneo all'organizzazione della gara, si è immesso sul percorso viaggiando in senso contrario di marcia rispetto ai corridori.

Impatto frontale: Tarling, che in quel momento si trovava staccato dal resto del gruppo e viaggiava in solitaria, si è trovato di fronte il mezzo in una curva a sinistra in discesa. Lo scontro frontale è stato inevitabile e ad altissima velocità.

I danni: Immagini virali sui social media — che per rispetto della vittima e della famiglia abbiamo scelto di non diffondere — mostrano il parabrezza del furgone completamente distrutto e la bicicletta del giovane atleta sfigurata dall'impatto.

Neutralizzazione della tappa e reazioni ufficiali

A seguito del drammatico evento, l'organizzazione della corsa e la Federazione Portoghese di Ciclismo hanno immediatamente neutralizzato la frazione di 166,8 chilometri tra Melgaço e Fafe, annullando anche la consueta cerimonia di premiazione sul podio.

In una nota congiunta, le istituzioni hanno espresso il proprio profondo cordoglio e la vicinanza ai familiari, ai compagni di squadra e al team NSN.

Polemiche sulla sicurezza e le indagini della GNR

L'episodio ha sollevato un'ondata di sdegno sul web, dove si rincorrono voci e polemiche circa la presunta carenza nei presidi di sicurezza e nella copertura degli incroci lungo il tragitto, che avrebbero consentito al furgone di accedere liberamente al circuito di gara.

L'organizzazione del Giro del Portogallo ha tuttavia invitato alla cautela e al rispetto: "Non è il momento di speculare sulle circostanze dell'incidente. L'evento è al centro dell'indagine del Comando della GNR, responsabile dell'accertamento rigoroso dei fatti." Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per chiarire come il furgone abbia potuto eludere i blocchi e imboccare la statale durante il transito della corsa.